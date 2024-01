Skrytá diagnóza Lloyda Austina: Proč někteří lidé tají vážné nemoci

„Existují různé strategie, které používáme, abychom se pokusili ovládat věci, které nelze ovládat,“ vysvětlil. „Jeden společný mechanismus, který používáme, je dělení.“ Ačkoli se na kompartmentalizaci nebo udržování určitých myšlenek a emocí často odsuzuje, je přizpůsobivá, řekl Dr. Danovich. Může například pomoci lidem udržet si profesní zaměření, i když nemoc způsobuje velký stres.

Dr. Danovich však varoval, že pokud budou kóje příliš „hluboké a oddělené“, mohlo by to lidem zabránit v získání potřebné léčby. Uvedl příklad pacienta, který neměl následný test na podezřelé mase, protože to bylo příliš stresující.

Jiní mohou zápasit s tím, jak zranitelné je být odhalen, řekl Steven Myers, profesor a vedoucí katedry psychologie na Rooseveltově univerzitě v Chicagu. Mohou zjistit, že s jejich diagnózou je spojeno stigma, které je činí zranitelnými vůči lítosti.

„Někteří lidé vidí být zdraví a fyzicky zdatní jako naprosto zásadní pro jejich roli nebo identitu,“ řekl. „Tito lidé budou mít mnohem větší potíže veřejně přiznat, že se cítí sníženi ve své úctě. Tito lidé se také budou více zajímat o to, aby byli pro ostatní přítěží.“

Kulturní a generační normy mohou také ovlivnit rozhodnutí zveřejnit, řekl Dr. Jesse Phan, lékařský ředitel psychiatrie a psychologie v Fred Hutchinson Cancer Center v Seattlu. Řekl, že si všiml obecného trendu mezi mladými lidmi, kteří vyrůstali ponořeni do sociálních sítí, aby se snáze otevřeli o svých diagnózách.