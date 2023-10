Izrael posiluje svou obranu na libanonských hranicích v rámci přípravy na eskalaci Hizballáhu

STOLA, Izrael – Sto patnáct mil od Gazy spěchal Izrael ve středu posílit svou hranici s Libanonem a připravoval se na potenciální druhou frontu ve válce proti islamistickým militantům. Ve Shtoule a dalších malých městech této hornaté oblasti sílí obavy, že se do bojů zapojí Hizballáh.

Síly z obou stran si několikrát vyměnily palbu ve dnech poté, co infiltrátoři Hamasu zahájili 7. října překvapivý útok na Izrael, přičemž zabili nejméně 1400 lidí.

Izraelská armáda tvrdí, že nejméně pět Izraelců, včetně tří vojáků, bylo zabito při přestřelce s ozbrojencem Hizballáhu, který pronikl do oblasti. Jediný smrtelný civilista, palestinský občan Izraele, byl v neděli zraněn při práci na staveništi v tomto městečku na kopci pár metrů od hraničního plotu.

Benchoshan vlastnil dům, který muž pomáhal stavět. „Byl to můj přítel.“

Mezinárodní společenství se neustále snaží omezit riziko širší bitvy mezi Izraelem a Hizballáhem, šíitskou milicí, která představuje nejdominantnější politickou a vojenskou sílu v Libanonu. Spojené státy minulý týden vyslaly do regionu válečné lodě v naději, že demonstrace síly odradí skupinu – a její íránské spojence – od zahájení rozsáhlého útoku.

Humanitární krize v Gaze, uprostřed represivních izraelských leteckých útoků, které zabily více než 3000 lidí, však vyvolává hněv v Libanonu a v celém arabském světě a mohla by přimět Hizballáh k eskalaci.

Tento hněv se vystupňoval po smrtícím náletu na nemocnici v Gaze v pondělí pozdě, po explozi, kterou si izraelská armáda a palestinští militanti vzájemně obviňovali. Americké zpravodajské služby vyhodnotily, že Izrael za výbuch „neodpovídá“. To ale nijak nepomohlo udržet hněv v Libanonu, kde je nedůvěra vůči Spojeným státům hluboká. Vojáci se ve středu v Bejrútu druhý den střetli s demonstranty.

Guy Baker (52) řekl, že většina lidí v jeho pohraničním kibucu Baram se přestěhovala do jednoho hotelu v Tiberias, 29 mil na jih. Řekl, že on, jeho žena a dvě dcery vyzkoušeli několik míst, než se rozhodli, že by bylo pohodlnější jezdit se 400 spoluobyvateli.