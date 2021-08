Čtyři teroristé z armády byli zatčeni a hlavní útok odvrácen | Zprávy z Indie

Džammú: Velký teroristický útok v Džammú a Kašmíru odvrátilo zatčení čtyř Jaish-e-Mohammeda (JAM) G m ) Teroristé, o nichž policie tvrdila, plánovali před 15. srpnem umístit výbušné zařízení do auta v Džammú.Zadržení se také podíleli na shromažďování zásilek se vzduchem shozených zbraní a jejich doručování teroristům působícím v údolí Kašmíru, spolu s prováděním průzkumu důležitých cílů v jiných částech země. ADGP (Okres Jammu) Mukesh zpívat v. Sobota.Prvním zadrženým Muhammadovy armády v této sérii byl pseudonym Muntazer Mansour Boží meč Prescho Ve čtvrti Pulwama na jihu Kašmíru našli policisté pistoli, zásobník, osm živých střel a dva čínské ruční granáty. Generální ředitelství pro meteorologii uvedlo, že byl zabaven i jeho nákladní vůz, který sloužil k přepravě zbraní do kašmírského údolí.Později byla zajata další větev Mohamedovy armády – Ijhar Khan z Mardan Mohala ve čtvrti Shamli v Uttar Pradesh. Agahar prozradil, že velitel armády v Pákistánu jménem Muntazer, přezdívaný … Shahid Byl požádán, aby shromáždil zbraně upuštěné dronem poblíž Amritsaru. “Armáda také pověřila Ajhara průzkumem ropné rafinerie Panipat, což udělal a poslal videa do Pákistánu,” řekl ADGP Singh.Další dva teroristé – Touseef Ahmed Shah Přezdívka Rozdvojil jsem se Adnan, oba Shopian z J&K – byli požádáni, aby provedli průzkum na Ayodhya Ram Janmabhoomi, ale byli zatčeni, než mohli splnit úkol, “řekl ADGP. Singh řekl, že Tawsif byl požádán o koupi použitého motocyklu pro použití při výbuchu IED v Džammú , a dodává: „IED měl za tímto účelem odhodit dron. Tosef byl zajat, než mohl dokončit tuto misi. “Jahangir Ahmed Bhatt z Bandzoo, Pulwama byl čtvrtým teroristou Jaish-e-Mohammeda, který byl v případu zatčen. “Kašmírský obchodník s ovocem, Jahangir byl v častém kontaktu se svědkem v Pákistánu a představil ho Ajaharovi. Jahangir také prováděl nábor pro skupinu v údolí Kašmíru a po celé zemi,” řekl ADGP s tím, že další vyšetřování teroru jednotka probíhala.