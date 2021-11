West Ham: Český miliardář Daniel Křetínský se blíží koupi 27 procent svého podílu v klubu | fotbalové zprávy

Český miliardář během několika dní souhlasí s nákupem velkého podílu ve West Ham United, který by mohl vést k úplnému převzetí.

Sky News se dozvěděly, že Daniel Křetínský, který vlastní prvotřídní český klub Sparta Praha a má velké podíly ve společnostech Royal Mail a J Sainsbury’s, pokročila jednání o 27procentním podílu v klubu Premier League.

Dohoda by mohla být oznámena hned první listopadový víkend, kdy se Hammers utkají s Liverpoolem na londýnském stadionu – živě na Sky Sports.

Finančníci uvedli, že dohoda by měla obsahovat opci na převzetí plné kontroly nad West Hamem po blíže nespecifikovaném období.

Pro přístupný přehrávač videa použijte prohlížeč Chrome

Sestřih ze čtvrtého kola Carabao Cupu mezi West Hamem a Manchesterem City



Koupě počátečního podílu Kretenskiho pravděpodobně ohodnotí klub na 600 až 700 milionů liber, podle osoby obeznámené s dohodou.

Pokud převezme plnou kontrolu nad West Hamem, ukončí to desetiletou kontrolu Davida Golda a Davida Sullivana, kteří klub převzali v roce 2010.

Pokud by se to potvrdilo, šlo by o poslední z řady velkých dohod zahrnujících kluby Premier League po kontroverzním prodeji Newcastlu United konsorciu vedeném Saúdskou Arábií.

obrázek:

David Gold a David Sullivan získali klub v roce 2010



Menšinový podíl ve Wolverhampton Wanderers byl také v posledních týdnech změněn, protože kluby se v důsledku pandemie snaží posílit své rozpočty.

Pan Křetínský, který má aktiva v energetickém, mediálním, průmyslovém a maloobchodním sektoru, se stal významným hráčem v britských společnostech a nyní je považován za největšího akcionáře Royal Mail a druhého největšího akcionáře Sainsbury.

Pro vyjádření byl kontaktován mluvčí pana Křetínského.