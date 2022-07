Hráč Elden Ring dokončil tuto hru za 2,5 hodiny, aniž by postupoval na vyšší úroveň nebo obdržel jediný zásah

Někdo dokončil Elden Ring za dvě a půl hodiny, aniž by se dostal na úroveň nebo dostal jediný zásah.

Na rozdíl od některých neúspěšných běžců, kteří obvykle procházejí hrou rychle tím, že se vyhýbají bossům a celým regionům, Streamer Ainrun – uznávaný jako expert na dokončení her ze softwaru bez zásahu – dokončil svou neúspěšnou kariéru. A Vydejte se na Graft Scion, první souboj s bossem, který obvykle vyžaduje, abyste skočili z útesu a zemřeli, abyste se mohli pohnout vpřed.

Elden Ring for Dolls: Základy Vše, co potřebujete vědět (ale báli jste se zeptat).

„Od roku 2020 dělám neúspěšné bootování a rychle běžící hry softwaru, počínaje Dark Souls 1,“ řekl Enron. Kotaku.

„Osobně cítím [skipping the Grafted Scion] Naruší to sekvenci, kterou po vás vývojáři chtěli, abyste postoupili ve hře, takže se rozhodnete bojovat.

Dodal: „Strávil jsem spoustu času tím, že jsem to trénoval, hledal jsem příležitosti, kterých bych mohl využít. Motivovala mě také skutečnost, že většina ostatních hráčů se rozhodla tohoto trenéra přeskočit. Podle mého názoru je „výzva“ jako Měl jsem to být těžké, [so] Používání zkratek opravdu nedává smysl.“

Ainrun toho dosáhl tak, že se soustředil na strukturu, která udivuje nepřítele, takže si může udržovat vzdálenost, když je aktivní, a uvolňovat poškození, když klopýtne a spadne.

Elden Ring je nejprodávanější hrou roku 2022. Podle výzkumné firmy NPD Group se RPG softwarové společnosti „zařadilo na první místo v dolarových tržbách ve čtyřech z prvních pěti měsíců na trhu“, nejprodávanější hra v červnu 2022 a zůstává „nejprodávanější hrou roku 2022. I dnes.“

Začátkem tohoto týdne potvrdil vydavatel Elden Ring Bandai Namco Hlásí, že se stal cílem hackerůPřipustil, že byly zpřístupněny důvěrné informace na jeho serverech. Vydavatel uznal existenci „potenciálu“, který zahrnuje informace o zákaznících Prohlášení předáno Eurogameru.