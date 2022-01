Evropské ceny Samsungu Galaxy S22 unikly ještě před oficiálním představením

Díky neustálému proudu úniků během posledních několika měsíců víme o nadcházejících Samsung docela hodně Galaxy S22 telefonů, včetně jejich specifikací a designu. Už můžeš předrezervujte si Galaxy S22 a získejte kredit 50 $ na nákup. Nyní před oficiální vydání, čerstvý únik odhalil potenciální cenu řady Galaxy S22.

Spolehlivý tipař Roland Quandt sdílí podrobnosti o evropských cenách pro všechny SKU Galaxy S22, Galaxy S22 Plus a Galaxy S22 Ultra. Podle úniku dorazí běžný model a model Plus ve dvou paměťových variantách, zatímco nejvyšší model Ultra bude dostupný ve třech paměťových/úložných variantách. Řada bude začínat na 849 EUR, zatímco základní modely Plus a Ultra vás vyjdou na 1 049 EUR a 1 190 EUR. První zvěsti naznačovaly, že řada Galaxy S22 může stát méně než Galaxy S21. Podle Quandta však ceny zůstanou stejné jako v loňském roce – alespoň v Evropě.

Údajné evropské ceny řady Galaxy S22:

Galaxy S22 (8 GB/128 GB) – 849 USD

Galaxy S22 (12 GB/256 GB) – 899 USD

Galaxy S22 Plus (8 GB/128 GB) – 1 049 USD

Galaxy S22 Plus (12 GB/256 GB) – 1 099 USD

Galaxy S22 Ultra (8 GB/128 GB) – 1 249 EUR

Galaxy S22 Ultra (12 GB/256 GB) – 1349 USD

Galaxy S22 Ultra (12 GB/512 GB) – 1 449 USD

Je zajímavé, že únik zmiňuje, že základní model Galaxy S22 Ultra bude obsahovat 8 GB paměti RAM, což je krok dolů od loňského základního modelu, který se dodával s 12 GB RAM. Zdá se také, že neexistuje SKU s 16 GB RAM, jak se dříve říkalo. Není jasné, zda budou výše uvedené SKU dostupné na všech trzích, nebo se dostupnost bude lišit region od regionu.

Zatímco Samsung ještě nepotvrdil oficiální datum uvedení řady Galaxy S22, spekuluje se o tom nová sestava bude spuštěna 8. února.

Doporučený obrázek: Galaxy S22 a Galaxy S22 Plus unikl vykreslení od OnLeaks