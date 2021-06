GTA 6 vyšlo v roce 2025 s vyspělou mapou podobnou Fortnite, prozradily to tvrzení

Grand Theft Auto 6. Téměř osm let po vstupu do páté hlavní řady franšízy jsme my ještě pořád Čekání na další kroky. Můžeš poděkovat GTA Online Částečně proto, že vývojář Rockstar pokračuje v aktualizaci a podpoře online giganta, který se brzy stane třemi generacemi konzolí. Je to působivý výkon, ale fanoušci, kteří milují americký satirický styl hry pro jednoho hráče, zůstali čekat téměř deset let. Podle tvrzení jednoho z úniků, které byly zajaty Místo hry, GTA 6 je ještě mnoho let daleko. Říká se, že na PS5 vyjde až v roce 2025.

Toto tvrzení vznesl YouTuber Tom Henderson, který je známý svými prosakujícími detaily Volání povinnosti A bojiště série. na Jeho video na toto témaMluví o informacích, které mu byly předány prostřednictvím nezávislých zdrojů, které samozřejmě nebudou pojmenovány, aby chránily jejich identitu. Kromě toho, že Henderson uvedl, že GTA 6 bude vydáno v roce 2025, tvrdí, že se hra bude odehrávat v modernizované verzi Vice City. To je částečně způsobeno další iterací GTA Online, pro kterou chce Rockstar údajně vytvářet obsah bez jakýchkoli věkových omezení.

Pokud jde o mapu, Je to elektronická hra Je to uvedeno ve vztahu k vyvíjející se mapě, která se může mezi ročními obdobími měnit. Aktuální verze GTA Online v minulosti přidala nová místa a regiony, ale zdá se, že je to větší tlak na tento typ aktualizace obsahu. Pro GTA 6 je také možné více hratelných postav.

Měli bychom těmto tvrzením důvěřovat? Pokud je hra opravdu o další čtyři roky daleko, nebudeme dávat moc na skladě mnoha hlášeným funkcím. Vývoj se může rychle změnit, s poklesem mechaniky, aby se hra rychleji tlačila. Je celkem snadné říci, že online mapa GTA 6 se bude během své existence měnit, protože která hra pro více hráčů v tuto chvíli není? Myslíme si, že jedna věc je jistá: GTA 6 je stále daleko.