Jak sledovat, jak se kapsle Boeing Starliner pokouší zakotvit na Mezinárodní vesmírné stanici

Koncepční zobrazení Boeingu CST-100 Starliner. obrázek : Boeing

Byl to perfektní start rakety ULA ve čtvrtek večer na mysu Canaveral na Floridě. Náklad, vesmírná loď Boeing Starliner, je nyní na cestě k Mezinárodní vesmírné stanici, Navzdory drsnému orbitálnímu vyhoření orbity. Kapsle se pokusí zakotvit na orbitální stanici v 19:10 EST a vy může to sledovat žít zde.

Boeing CST-100 Starliner již vyrobil Vstoupila na orbitální dráhu, která bezpilotní kapsli zavede na Mezinárodní vesmírnou stanici. Přes Předchozí test v roce 2019, Starliner Nepodařilo se aby dosáhl své správné oběžné dráhy kvůli závadě softwarové automatizace, která způsobila zbytečné spálení orbitálního vstupu. Ale Navzdory Včera při vstupu na orbitální dráhu došlo k problému s tlakemStarliner stále Na cestě k setkání s Mezinárodní vesmírnou stanicí v očekávaném čase.

Očekává se, že znovupoužitelná kosmická loď dorazí do předsunutého přístavu vesmírné stanice Harmony v 19:10. 20. května . Živé zpravodajství o postupu automatického dokování bude k dispozici na NASA TV A Youtube, stejně jako v přímém přenosu níže. Začátek vysílání se očekává v 15:30 EST.

Současná mise, Orbital Flight Test-2 (OFT-2), je zásadním krokem k přijetí Starlineru jako kosmické lodi přátelské k astronautům. V rámci programu komerčních posádek NASA se vesmírná agentura snaží koupit dvě platformy pro přepravu astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici. Jeden kdo jsou oni , SpaceX Crew Dragon, již funguje. Boeing je nyní pod tlakem, aby splnil své smluvní závazky a Překonání velkého množství problémů který projekt zasáhl – Proto je dnes důležité připojit se k Mezinárodní vesmírné stanici.

Nyní, když je na oběžné dráze, Starliner provede řadu menších úprav dráhy, aby dosáhl stejné oběžné dráhy jako Mezinárodní vesmírná stanice. Jakmile se vesmírná loď přiblíží ke stanici, zastaví se před vstupem do vzdálenosti 656 stop (200 metrů) „daleko od koule“, během které letové dispečerky posoudí zarovnání a připravenost Starlineru k dokování. Pracovní profil.

Starliner poté začne přistávat a znovu se zastaví, když se dostane do vzdálenosti 33 stop (10 metrů) od stanice. Po tomto kroku bude následovat finální přiblížení a autonomní dokování s mezinárodním dokovacím adaptérem. „Bude testován jedinečný navigační systém založený na vidění, který se používá k nezávislému dokování na orbitální platformě, stejně jako jeho nový kryt dokovacího systému,“ podle do Boeingu. K tomu by mělo dojít dnes večer krátce po 19:00 EST, přičemž otevření slotu je naplánováno na 21. května v 11:45 ET.

15 stop široký Starliner CST-100 je navržen pro přepravu sedmi cestujících. Při tomto letu nepřiletěli žádní lidé, ale jedno sedadlo obsadila Rosie Rocketeer – experimentální model s 15 různými senzory. Kosmická loď navíc nese více než 800 liber nákladu, který zahrnuje jídlo a zásoby pro současnou posádku Mezinárodní vesmírné stanice.

Starliner stráví asi pět až 10 dní připojený ke stanici, po této době se pokusí o bezpilotní návrat do atmosféry a o přistání s pomocí padáků na západě Spojených států.