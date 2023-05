Recenze Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 4K BluRay – A Natural 20!

Trpěli jsme. Modrá rtěnka, úroveň Sy-Fi kanálů CGI draků, bratr Wayans, Jeremy Irons se choval hůře než v Aragonu (Klikněte, pokud si troufáte…) Toto byl první film roku 2000! Tým TSR nás o pět let později nezdržel od Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God, který byl stejně dobrý jako první film (pokud snížíte rozpočet na polovinu a uvolníte všechen „talent“ – opět, Byl jsi varován). Po vytažení čekali celých 7 let, než nám přinesli Dungeons & Dragons 3: The Book of Vile Darkness. Se vším kouzlem a charismatem filmu Uwe Boll tento film nějak našel horší obsazení a ponechal si draka CGI pro druhý film, ale ouha – Muž vybuchne z důvodů v přívěsu. Tyto filmy se zjevně ubíraly špatným směrem, přičemž každý vstup byl bolestivější než ten předchozí. Publikum bylo k Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves po jeho oznámení oprávněně skeptičtí a očekávalo více stejného.

Je dobré se občas mýlit.

Dopadlo to tak, že najmeme kompetentní scénáristické týmy, pak předáme film ostříleným režisérům (děkuji Jonathanu Goldsteinovi a Johnu Francisi Daleymu), pak obsadíme herce, kteří znají rozdíl mezi zachycením scény a žvýkáním jako ostřílenou šunkou. Zvedněte také laťku. Mohla by být Honor Among Thieves nejlepším filmem Dungeons & Dragons, jaký byl kdy natočen? Chci říct… jo, ale potřebuješ lopatu, abys zjistil, kde je ten bar. Požadovali fanoušci filmů The Dungeons & Dragons celou dobu? Ano! Protože to stojí za řeč, udělejme to.

Příběh sleduje básníka Edgina Darvise (Chris Pine) (ačkoli bych tvrdil, že je dvojí i jako zloděj) a jeho družinu, která se vydává na výpravu za získáním magického předmětu. Spojili se s barbarkou Holgou Kilgore (Michelle Rodriguez), kouzelníkem Simonem O’Marem (Justice Smith) a kněžkou Doric (Sophia Lillis) a vydali se získat tento předmět z rukou Harperů, jejichž členem byl Edgin. . Jakmile ji získá zpět, hodlají ji prodat svému plotu, darebákovi jménem Forge, kterého hraje Hugh Grant. Upřímně řečeno, jen škrábu na povrch, abych řekl, že je to hvězdné obsazení, kde každý tráví chvíle na slunci a prodává se to opravdu dobře. Je to hloupé, posilující a dokonale zachycuje, jaké to je nebýt jen ve světě D&D, ale také šílenství, kterým je kampaň D&D. Je tu dokonce zábavný moment, kdy je želatinová kostka efektivně použita k „omytí“ magického omezení – úžasné . Přirozeně celý plán dopadne špatně a tým musí zmařit mnohem větší hrozbu pro Forgotten Realms.

Čest mezi zloději zkušeně šlapala po laně fanouškovské služby a věrnosti zdrojovému materiálu. Je to skoro, jako by scénáristé hru hráli již dříve a pochopili, čím je výjimečná. Kdo by si pomyslel?

Zatímco tento film zamíchal COVIDem díky neustále se posouvajícímu datu vydání mnoha titulů s velkou vstupenkou, když vstoupil do kin 31. března 2023, stal se hitem a získal 91 % u kritiků a 93 % u fanoušků. Upřímně řečeno, bylo to mnohem lepší, než si kdokoli z nás dokázal představit nebo očekávat.

Pro domácí vydání jsme se museli podívat na 4K verzi filmu a jsem rád, že jsem to udělal, protože je naprosto úžasná. Přirozeně přichází v rozlišení 2160p, ale překvapilo mě, že si zachovává stejný poměr stran 2:39:1, jaký jsme viděli v kinech. V televizi to vypadá tak hezky a velké a já jsem tu pro to. Čím je výjimečný? Soví medvědi. Owlbears to dělá výjimečným. Pojďme to vykopat dobrodruzi.

Kodér H.265 v tomto filmu tlačí pedál datového toku na podlahu a tato verze filmu je pro něj ještě lepší. Hluboká černá, bohaté barvy a ostrost, která vám umožní přečíst každý plakát, tetování a požadovanou grafiku. Nicméně, až ta sova vyjde, bude mít stejně vytřeštěné oči jako já. Zatímco tlustý drak krade show v druhé polovině filmu, vizuální efekty na Doricových různých transformacích jsou docela působivé. Je zcela jasné, že tým nalil do jejích pravomocí pořádný kus svého rozpočtu, díky čemuž jsme si Doric všichni zamilovali jen o trochu víc.

Jediné CGI ve filmu, které visí v kině, a nyní, když má přidané rozlišení 4K, vynikne ještě více, je transformující se fotografie od Olgy ex. Maramine, kterého hraje Bradley Cooper, vypadá nepatřičně, protože se zdá být směsí grafické akce a praktických efektů. Vzhledem k tomu, co by mělo být nevyhnutelným pokračováním, mám podezření, že je uvidíme, jak půjdou naplno a zopakují úžasnou praktickou akci, kterou jsme viděli v Pánu prstenů.

Ve spojení s Dolby Vision a HDR10 je Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves jedním z nejlépe vypadajících filmů roku.

Film není ve zvukovém oddělení žádný troškař. Díky plnému kódování Dolby Atmos bude řev nestvůr, s nimiž se tým setká, udeřit do trámů. K dispozici je také Dolby TrueHD 7.1 48kHz 24bitové kódování, pokud váš přijímač nepodporuje Dolby Atmos. Mimo angličtinu najdete také kódování Dolby Digital 5.1 pro španělštinu, francouzštinu, italštinu a japonštinu, aby se věci doplnily. Najdete zde také překlady do stejných jazyků, ale s češtinou, dánštinou, holandštinou, finštinou, korejštinou, mandarínštinou (tradiční a zjednodušenou), norštinou, polštinou, slovenštinou a švédštinou – opravdu bohatá škála možností usnadnění a jedna, která je hodně ocenili.

Dolby Atmos je také dobře využit, s vynikajícím středovým kanálem, který udržuje dialogy vepředu a uprostřed, teplými pozičními basy, které oživí nabubřelý soundtrack, a dostatečnými basy, abyste subwoofer (subwoofer) ocenili. Nejvíc oceňuji čistý rozchod. Nikdy jsem neslyšel, že by něco znělo blátivě. Udržuje všechny reproduktory v záběru a oceníte výkonný systém divadelního prostorového zvuku.

Ve 4K verzi krabice samozřejmě najdete 4K UltraHD verzi filmu a vestavěnou kopii filmu Vudu, kterou si můžete vzít a vzít si film na cesty. Tato verze neobsahuje ani Blu-ray, ale upřímně začínám přemýšlet, jak je to v dnešní době nutné. Samotný disk je bez regionů – dobrá zpráva, pokud máte přehrávač bez regionů nebo žijete mimo státy.

Zjevně máte film na disku, ale obsahuje také více než hodinu bonusů.

From Dice to Dragons: A Tribute to Lore – Nahlédněte do zákulisí s Chrisem Pinem, Michelle Rodriguez a herci a štábem a sledujte vzrušující cestu oživení klasické deskové hry v definitivním zážitku D&D.

Rogues Gallery: The Heroes of Dungeons & Dragons – Podívejte se do hloubky na hrdiny filmu, zatímco herci se ponoří do jejich postav a odhalte tajemství, která stojí za jejich oživením na plátně.

Fantastic Foes – Prozkoumejte temnou stránku D&D s pohledem na ikonické padouchy filmu.

Bestiář – Podívejte se na nejnovější vizuální efekty, protetiku a složité kostýmy, které byly použity při vytváření filmových kouzelných bytostí a fantazijních monster.

Forge Forgotten Realms – Objevte tajemství vzrušujících komb a ohromujících lokací v dalekých zemích!

Široké meče, bitevní sekery a bitevní rvačky – Ponořte se do epických bojových sekvencí s pohledem do zákulisí ohromujících kaskadérských kousků a mocných zbraní, které byly součástí tohoto vzrušujícího akčního dobrodružství.

Gag Reel – Nenechte si ujít povedené hudební video, které obsahuje nesmysly a úryvky.

Kromě keců o tom, že D&D je „desková hra“, je to jeden z mála filmů, kde jsem nenasytně konzumoval každou minutu bonusových věcí a miloval každou minutu. Bláznivci zažili několik skvělých momentů, které se smály. Je také skvělé vidět lidi, od kterých byste jinak nečekali, že budou rockovými hvězdami, jak vyprávějí o svých zkušenostech se stolními dobrodružstvími, které oživují jejich postavy.

Upřímně řečeno, moje očekávání ohledně cti mezi zloději byla velmi nízká – modřiny se mohou nakazit za modřinami a my jsme trpěli dost. To, co jsme skončili, byl film, který nějak úplně poškrábal svědění D&D, a zároveň je to skvělý film pro členy rodiny, kteří si myslí, že THAC0 je kód chyby na SPZ jejich auta. Nejen, že je to nejlepší D&D film, jaký byl kdy natočen, je to jeden z nejlepších filmů roku 2023! Mohl by to být začátek něčeho skutečně magického? Proti mému lepšímu úsudku si myslím, že by to mohlo být…

Honor Of Thieves, vynikající film svým způsobem, který je zároveň vynikajícím filmem D&D, je akcí nabitá akcemi nabitými vynikajícími hereckými výkony, vtipy, velikonočními vajíčky a milostným dopisem všem hráčům na kostky. – Ron Burke

Ron Burke je šéfredaktorem Gaming Trend. V současné době žije Ron ve Fort Worth v Texasu a je hráčem ze staré školy, který má rád CRPG, akční/dobrodružné hry, plošinovky, hudební hry a nedávno se dostal k deskovým hrám. Ron je také držitel černého pásu 4. stupně, mistr Matsumura Seto Shuren-ryu, Mo Dokkwan Tang Soo Do, World Tang Soo Do Alliance a International Tang Soo Do Federation. Ve svém hledání dobrého bojovníka má také hodnosti v několika dalších stylech. Ron byl ženatý s editorkou herních trendů Laurou Burke 21 let. Mají tři psy – Pazuzu (irský teriér), Atë a Calliope (oba směsi australských Kelpie/Pit Bull).