Pentagon uvádí 8500 vojáků do stavu nejvyšší pohotovosti, zatímco USA zvažují vojenskou akci proti Rusku

Spojené státy diskutují o zveřejnění Americké vojenské síly do východní Evropy se svými spojenci v NATOVysoký představitel administrativy řekl v pondělí, když se prezident Joe Biden zvažoval Možnosti odezvy na Ruské hrozby Ukrajině.

Mluvčí Pentagonu John Kirby během pondělního brífinku uvedl, že ministr obrany Lloyd Austin uvedl 8500 vojáků do „vysoké pohotovosti“, aby pomohli bránit spojence NATO. Řekl, že nebyly vydány žádné rozkazy k nasazení.

„Chci zdůraznit, že od této chvíle bylo přijato rozhodnutí uvést tyto jednotky do nejvyšší pohotovosti a pouze do vyšší pohotovosti,“ řekl Kirby. „V tuto chvíli nebyla přijata žádná rozhodnutí o nasazení sil ze Spojených států,“ dodal.

S Moskvou hromadí více než 100 000 vojáků na hranici svého souseda a žádný diplomatický průlom v dohledu, Západ ve své reakci stoupá Centrum Hrozí rostoucí obavy z invaze.

Úředník uvedl, že probíhají rozhovory se zeměmi NATO, které mohou přijmout americké vojenské síly jako součást plánu na odvrácení agrese ruského prezidenta Vladimira Putina.

V pondělí NATO uvedlo, že pošle lodě a bojová letadla do východní Evropy, a že Washington „také dal jasně najevo, že zvažuje zvýšení své vojenské přítomnosti ve východní části aliance“.

Bílý dům uvedl, že se Biden v pondělí odpoledne zúčastnil téměř 90minutové videokonference s evropskými vůdci, aby diskutovali o ruském vojenském nahromadění na ukrajinské hranici. Výzvy se zúčastnili generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, britský premiér Boris Johnson, polský prezident Andrzej Duda, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Schulz, italský premiér Mario Draghi a další lídři.

Po videokonferenci Biden řekl novinářům, že to bylo „velmi, velmi dobré setkání“ a dodal, že došlo k „naprostému konsenzu se všemi evropskými vůdci“. Prezident řekl, že k této otázce bude mít více co říci později.

Bílý dům v prohlášení uvedl, že Biden a evropští vůdci „zopakovali své pokračující obavy z hromadění ruské armády na ukrajinských hranicích a vyjádřili podporu suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny“.

Bílý dům uvedl, že vůdci „zdůraznili svou společnou touhu po diplomatickém řešení“ a také diskutovali o jejich „společném úsilí odradit další ruskou agresi proti Ukrajině“.

Zdroj obeznámený s touto záležitostí uvedl, že předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, demokratka z Kalifornie, požádala Bílý dům, aby o situaci informoval všechny členy Sněmovny reprezentantů.

V sobotu o tom Bidena informoval ministr obrany Lloyd Austin Možnosti USA reagovat -li Rusko napadá Ukrajinu, stejně jako možnosti amerických vojenských akcí před invazí, podle představitele obrany a vysokého úředníka administrativy.

Mezi možnostmi, které se americké armádě před invazí nabízely, byly lety bombardérů nad regionem, návštěvy lodí v Černém moři a přesuny vojáků a části techniky z jiných částí Evropy do Polska, Rumunska a dalších zemí sousedících s Ukrajinou.

Austin nabídl možnosti, jak uklidnit spojence NATO a posílit jejich obranu, konkrétně obranu jejich sousedů UkrajinaŘekli úředníci. Představitelé uvedli, že cílem bylo demonstrovat jednotu a sílu v rámci NATO a odradit ruskou agresi proti spojencům v regionu.

Biden byl na prezidentském ústraní v Camp Davidu v Marylandu a Austin ho informoval prostřednictvím zabezpečené videokonference. Předseda Sboru náčelníků štábů generál Mark Milley byl na zavolání. Obecně platí, že tajemník informuje náčelníka a poté náčelník poskytuje další provozní podrobnosti.

Některé detaily brífinku Dříve informoval list The New York Times.

Rusko opakovaně popírá plánování invaze a obviňuje Západ z podněcování napětí.

To vše se neděje kvůli tomu, co my, Rusko, děláme. To se děje kvůli tomu, co dělají NATO a Spojené státy, řekl v pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov během konferenčního hovoru s reportéry.

Zatímco Biden zvažuje své možnosti, ministerstvo zahraničí Rodinní příslušníci zaměstnanců ambasády v Kyjevě nařídili odejít Neděle a pověření nenouzových diplomatických pracovníků na Ukrajině k odjezdu. Rovněž varovala Američany před cestami na Ukrajinu nebo do Ruska s odkazem na možnost ruské vojenské akce.

Ukrajina přejeďte pohybem stáhnout rodiny diplomatů jako „předčasné“, zatímco američtí spojenci byli rozděleni v tom, zda okamžitě jít ve stopách Ameriky, přičemž Spojené království tak učinilo, ale EU uvedla, že se to prozatím nestane.

Dobrovolné vojenské jednotky ukrajinských ozbrojených sil cvičí v parku v Kyjevě. Efrem Lukatsky/AFP

Představitelé uvedli, že Bidenův brífink zahrnoval nejnovější zpravodajské informace, že ruská armáda nepřestala hromadit vojáky po celé Ukrajině.

Další představitel obrany uvedl, že Putin pokračuje v přidávání dalších vojenských jednotek a vojáků do pohraničních oblastí kolem Ukrajiny. Je stále silnější, doslova každý den,“ řekl představitel obrany.

Úředníci neuvedli, zda Biden některý z kroků schválil. Vysoký představitel administrativy uvedl, že některé síly a prostředky by mohly být přemístěny „v nadcházejících dnech“.

Úředník obrany a vysoký úředník státní správy uvedl, že generál Todd Walters, velitel amerického velení v Evropě a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, připravoval varianty celé týdny. Úředníci uvedli, že Walters má pravomoc přesunout některé vojáky kolem svého divadla, ale s ohledem na závažnost situace průběžně informuje Austina a vojenské vůdce.

ve stejnou dobu, NATO to oznámilo v pondělí ráno Uvádělo do pohotovosti další síly a posílalo do regionu více lodí a bojových letadel, včetně posílení své „odstrašující“ přítomnosti v Baltském moři.

NATO bude i nadále přijímat všechna nezbytná opatření k ochraně a obraně všech spojenců, včetně posílení východní části aliance. „Vždy budeme reagovat na jakékoli zhoršení našeho bezpečnostního prostředí, včetně posílení naší kolektivní obrany,“ řekl Stoltenberg.

Lodě ruského námořnictva Cvičení v Baltském moři začalo v pondělí se zaměřením na námořní a protileteckou obranu, uvedla ruská tisková agentura RIA Novosti.

V pondělí také americká armáda a NATO zahájily cvičení Neptune Strike ’22, které zahrnuje výcvik se spojenci NATO o schopnostech, které lze použít proti Rusku. V rámci cvičení uspořádá skupina letadlových lodí USS Harry S Truman cvičení útoku na dlouhé vzdálenosti a cvičení protiponorkového boje ze Středozemního moře.

Cvičení jsou „navržena tak, aby demonstrovala schopnost NATO integrovat pokročilé námořní úderné schopnosti úderné skupiny letadlových lodí na podporu odstrašení a obrany Aliance,“ řekl tiskový tajemník Pentagonu John Kirby.