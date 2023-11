Odkládání financování EU ohrožuje „celkovou finanční stabilitu“ Ukrajiny, říká úředník

Rula Khalaf, redaktorka Financial Times, vybírá své oblíbené příběhy v tomto týdenním zpravodaji.

Ukrajina varovala, že politický spor mezi hlavními městy Evropské unie ohledně nového finančního balíčku pro Kyjev ohrožuje „makrofinanční stabilitu“ země, což zhoršuje obavy o budoucí financování ze strany Spojených států.

Brusel navrhl balíček 50 miliard eur na podporu ukrajinských financí v příštích čtyřech letech jako součást širší žádosti vládám EU o navýšení společného rozpočtu bloku. To vyvolalo měsíce politických tahanic mezi členskými státy, aniž by bylo zajištěno dosažení dohody do konce roku.

Nejistota ohledně budoucího financování EU přichází, když se Bílému domu zatím nepodařilo přesvědčit Kongres, aby podpořil dodatečné financování Kyjeva, uprostřed partyzánských oddílů a konkurenčních požadavků na pomoc Izraeli v jeho válce proti Hamásu.

„Potřebujeme peníze v lednu, abychom mohli pokračovat v práci,“ řekla ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanyshina. Řekl to Financial Times. „Načasování je naléhavé a skutečně potřebujeme mít jasno v tom, co se stane od 1. ledna…co destabilizuje finanční a makroekonomickou stabilitu Ukrajiny.“

Stefanyshina, která má na starosti vztahy Ukrajiny s Evropskou unií a NATO, uvedla, že zatímco vláda prezidenta Volodymyra Zelenského doufala, že nakonec schválí návrh financování EU, zpoždění je důvodem k obavám.

„Takže jsme opravdu pozitivní, ale pravděpodobně musíme mít nějaký bezpečný scénář, abychom si tím byli jisti.“ [while] Dodala: „Přijetí tohoto rozhodnutí vyžaduje nezbytnou dobu, protože nenarušuje probíhající finanční rámec.“ FT Global Boardroom Event Pátek.

27 členských států EU široce podporuje financování Ukrajiny, které se skládá z 17 miliard EUR v grantech a 33 miliard EUR v dlouhodobých půjčkách. Nemohou se však dohodnout na dalších 50 miliardách eur v rozpočtu EU na pokrytí dalších výdajů včetně přistěhovalectví a plateb úroků ze sdíleného dluhu, které se Evropská komise rozhodla spojit do jednoho návrhu.

Diplomaté z celého bloku vyzvali Komisi, aby oddělila financování Ukrajiny od ostatních výdajů, aby uklidnila Kyjev. Brusel ale tuto žádost opakovaně zamítl s argumentem, že by to podkopalo jeho šance na získání souhlasu s částmi dodatečného rozpočtu, které nesouvisejí s Ukrajinou.

„Předložili jsme komplexní a vyvážený návrh. Řeší řadu dobře definovaných a oprávněných rozpočtových potřeb napříč řadou politických priorit,“ řekl Eric Mamer, mluvčí Komise. „Naše diskuse s členskými státy se proto zaměřují na komplexní balíček.“ .“

Lídři EU se sejdou na prosincovém summitu, aby projednali navýšení rozpočtu. Jakékoli dodatečné finanční prostředky, které nejsou přerozděleny z jiných částí rozpočtu EU, musí být pokryty vnitrostátními příspěvky.

Diplomaté členských států varovali, že není zaručeno, že 27 vůdců bude schopno dosáhnout na summitu dohody, čímž se jakákoliv dohoda – a rozhodnutí o finanční podpoře pro Ukrajinu – odloží až do roku 2024.

Vysoký diplomat EU řekl: „Všichni jsme připraveni podepsat až 50 miliard eur pro Ukrajinu, jediné, co musí udělat, je dát nám šanci.“ „Komise zde ale zaujímá extrémní pozici a snaží se využít Ukrajinu k financování svých dalších priorit.“

Doporučeno

Český prezident Petr Pavel v samostatném rozhovoru na akci FT Global Boardroom řekl, že Ukrajina bude pravděpodobně příští rok pod rostoucím tlakem, aby zahájila jednání s Ruskem o ukončení války.

Budeme svědky větší válečné únavy na obou stranách. . . „A větší tlak přímo i nepřímo postižených,“ řekl Pavel. Dodal: „Budeme svědky voleb v Rusku a možná i na Ukrajině a také ve Spojených státech. „Všechny tyto vlivy mohou nakonec vést k vyjednávání.“

Zdůraznil, že západní hlavní města by neměla tlačit Kyjev do rozhovorů a že obě strany jsou v tuto chvíli velmi vzdálené.

Pavel, bývalý generál a šéf Vojenského výboru NATO, bagatelizoval hrozbu, že Spojené státy oslabí svůj závazek vůči alianci nebo z ní dokonce vystoupí, pokud se Donald Trump vrátí do Bílého domu. Řekl však, že evropské mocnosti musí být schopny procházet NATO, aniž by se spoléhaly na Washington.

A dodal: „V rámci NATO potřebujeme diskutovat o tom, jak lépe institucionalizovat evropský pilíř, abychom nebyli tolik závislí na Spojených státech. Jde o to připravit se na situaci, kdy budou mít Spojené státy rušno jinde.“ “