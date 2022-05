Pověst: Show Sony může být nastavena na první týden v červnu

Aktualizace: Nebyla by to bez vysvětlení videoherní fáma, že? Od té doby se Jeff Group přestěhovala do Cvrlikání Abych své komentáře rozšířil a vysvětlil, že také slyšel zvěsti, že show Sony nebude minimálně do září:

Taky jsem slyšel, že do září se nic nestane. Nejpesimističtější fámy však nebyly vloženy do vláken doby. https://t.co/a5QEOCDbLF– Jeff Group (@JeffGrubb) 14. května 2022

To by nebylo úplně nic neobvyklého, vloni totiž na rozdíl od léta hostil přímý přenos v září. Dále je vysvětleno v Resetovat: „Říkám, že mezi lidmi, kteří někdy vědí, co se děje, kolují dvě konkurenční sady fám.“

Udělejte vše, co chcete.

Původní příběh: Tady, kdo je připraven na drzé víkendové fámy? Víme, že čekáme na Sony skutečně něco udělat Může to být skličující proces, zvláště když se drby vznášely jako tento, ale tyto poslední šepoty stále stojí za zmínku.

Tato konkrétní fáma pochází od drbů (a důvěryhodného) herního reportéra Jeffa Groba, který hovořil v poslední epizodě Rozhoduje GBříká, že Sony Pravděpodobně Ukažte kolekci v prvním červnovém týdnu. Grob cituje „více“ zdrojů, ale nemůže výslovně potvrdit, že k události došlo.

Berte tedy vše s rezervou – jako vždy u takových věcí – ale načasování takové show by dávalo smysl. Víme, že Sony má munici na velkou událostA léto se připravuje na to, aby se vydavatelé podělili o své plány – zejména s nimi letní festivalová hra Zamčeno a naloženo.

Myslíte, že by na tom mohlo něco být? Rádi byste slyšeli o některé z červnových show Sony? Začněte dělat nějaké divoké předpovědi v sekci komentářů níže.