Po masivním přistání lodi se provoz zastaví v Suezském průplavu: NPR

Hlavní vodní cestu pro globální obchod v současné době uzavírá obrovská kontejnerová loď, což způsobuje dopravní zácpy, které mohou trvat i několik dní.

Evergiven, který plul pod vlajkou Panamy a směřoval do Nizozemska, se v úterý ráno otočil. Když byla loď, mířila na sever Suezským průplavem do Středomoří z Rudého moře Řeklo astenie.

Loď, přitlačená pod úhlem přes vodní cestu, nyní blokuje další kontejnerové lodě v obou směrech. Julian Kona, který byl na palubě Maersk Denver přímo za Evergivenem, sdílel fotografii lodi na Instagramu.

Loď je vlastněna společností přepravující kontejnery Vždyzelený pruh. Ever Given byl postaven v roce 2018 a je 400 metrů dlouhý a 59 metrů široký.

Egyptské remorkéry dosud nedokázaly loď vysvobodit. Web, Vyhledávač lodí„Ever Given je zobrazen obklopený nejméně pěti vlečnými čluny.

Suezský průplav je důležitá globální obchodní cesta, která poskytuje nejkratší námořní cestu z Evropy do Asie. Je 120 mil dlouhý, 79 stop hluboký a 673 stop široký. Kanálem každoročně cestují tisíce lodí; Kanálem prošlo více než 18 000 lodí V roce 2018.

Dopravní zácpy podél vodní cesty mohou mít „obrovské důsledky pro globální obchod“, profesor námořní historie na univerzitě Campbell Sal Mercogliano Řekl to BBC.

„Toto je největší loď, která kdy bagrovala v Suezském průplavu,“ řekl zpravodajské organizaci.

Suezský průplav je zvláště důležitý pro přepravu ropy. The Řekl americký energetický informační úřad „Neschopnost nafty překročit hlavní bod ucpání, byť i dočasně, by mohla vést k významnému zpoždění dodávek a vyšším nákladům na dopravu, což by vedlo k růstu globálních cen energie.“

Suezský průplav byl místem dalších nehod, které dočasně znemožnily navigaci. Dvě kontejnerové lodě, MV Colombo Express plující pod německou vlajkou a MV Maersk Tanjong plující pod singapurskou vlajkou, Srazil se V roce 2014.

V roce 2015 Egypt Dokončeno Expanze Suezského průplavu je dlouhá 22 mil, což umožňuje obousměrný provoz a ubytování větších lodí.