Anita Raina a Brenda Frohvertova postupují do čtvrtfinále ITF Open žen | Novinky z tenisu

Nové Dillí: Indie Ankita Raina a nejlépe hodnocené Brenda Frohvetová Z Česka pokračovala ve své formálně bohaté cestě v ITF Women’s Open Championship Postup do čtvrtfinále se smíšenou výhrou Stadion KSLTA ve čtvrtek v Bengaluru.

Nasazená č. 4 Raina překonala Thajku Lanlanu Tarudi 6-2 6-1 v zápase osmifinále. Naopak 15letá tenistka Fruhvirtová musela projít třemi sety proti Thajce Peangtarn Plipuechové, aby vyhrála 6:4, 3:6, 6:2.

„Byl to dobrý zápas, protože to byla přímá výhra. Dostal jsem své šance a využil jsem je ve správný čas. Hrál jsem s Lanlanou v prosinci loňského roku v Indii a to bylo také přímé vítězství, ale mnohem těsnější zápas. Okolnosti byly trochu jiné,“ řekla Raina po zápase. Ta věc je tady, ale brzy jsem se do hry usadil a držel se svého agresivního stylu a to pomohlo.“

Právě ona pořádá probíhající turnaj o 40 000 dolarů Karnataka Lawn Tennis Association (KSLTA) a sponzorované KPB Family Trust.

Nenasazená Indka Rutuga Bhosaleová, která ve středu šokovala druhou nasazenou Valentini Grammaticopoulouovou, pokračovala ve své formě a také se dostala do čtvrtfinále zaslouženou výhrou 4-6, 6-3, 6-2 nad Dianou Marcinkiewicou z Lotyšska.

Později se 26letý Bhosal dostal do semifinále čtyřhry s partnerkou Jacqueline Awadovou, když třetí nasazené indicko-švédské duo ve čtvrtfinále porazilo Saki Imamuru a Chia Yi-cao 6:4, 6:3.

Byl to však zármutek pro dalšího mezinárodního hráče jeho země, Zila Desaie, který bojoval, ale nedokázal porazit šestou nasazenou Indonésii Madeleine Nugroho, když prohrál 7-5, 3-6, 5-7.

Osmý nasazený Brit Aiden Silva vstoupil do čtvrtfinále vítězstvím 6-2 6-0 nad Japonkou Mai Yamaguchi.

„Jsem opravdu spokojený s tím, jak jsem dnes hrál. Měl jsem velmi dobrou koncentraci od prvního do posledního bodu. Věděl jsem, že to nebude jednoduchý zápas, protože [Yamaguchi] Odehrála tři hry a všechny tři vyhrála, takže byla ve formě. „Ale držel jsem se své hry a dnes jsem si vedl opravdu dobře, což mi hodně pomohlo,“ řekl Eden po zápase.

