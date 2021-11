„No Time To Die“ je největší hollywoodský film globální pandemie roku 2021 – uzávěrka

MGM / EON / Univerzální Není čas zemřít složit 733 milionů dolarů tento víkend po celém světě, což z něj dělá nejvýdělečnější hollywoodský film roku 2021 – a ve věku pandemie. Poté, co jsme minulou neděli překonali 708 milionů dolarů a stali se největším zámořským filmem Hollywoodu roku 2021 a během pandemie, očekávali jsme, že Bond překoná bývalého světového lídra Universal Film. F9 (725 milionů USD za WW film cume a jediný další studiový film, který letos překonal 700 milionů USD). Celkově má ​​zatím poslední role Daniela Craiga jako 007 odhadovaný součet 154 milionů dolarů místní a 579 milionů dolarů u mezinárodní pokladny.

25. díl Kari Joji Fukunaga byl původně vydán koncem září na většině zámořských trhů; V následujících týdnech přidala Severní Ameriku, Čínu a Austrálii. 20. října se stal celosvětově hollywoodským filmem č. 2 roku 2021 a nastavil nové standardy, když minulý víkend překročil 700 milionů dolarů. Celkově za svou kariéru zaznamenala největší pandemii ve svém zahajovacím víkendu na 36 trzích.

Není čas zemřít Bylo vydáno mezinárodně prostřednictvím Universal a na domácím trhu bannerem United Artists Release společnosti MGM.

Michael De Luca, předseda MGM Film Group, a Pamela Abdi, předsedkyně MGM Film Group, dnes uvedli: „Jsme velmi rádi, že se diváci po celém světě vracejí do kin a jejich pokračující podpora divadelního zážitku. Po dlouhé prodlevě nás to obzvlášť těší Není čas zemřít Přivítalo mnoho filmových diváků po celém světě. Společně s našimi partnery Eonem a Michaelem G. Není čas zemřít. Tento úspěch je důkazem Daniela Craiga a celého štábu, stejně jako naší režisérky Carrie Fukunaga, producentů Michaela a Barbary a štábu o natáčení neuvěřitelného filmu. Děkujeme vystavovatelům a propagačním partnerům za jejich neochvějnou podporu filmu.“

Zahraniční společnosti v současnosti představují 79 % celosvětového počtu, mezi nejvýznamnější patří Spojené království Je to přední hra v zahraničí s cenou 128 milionů dolarů. NTTD Je to pátý největší film všech dob na trhu a nejvýdělečnější film (tak daleko se dostal během prvních čtyř dnů od uvedení).

v Německo (dosud 72 milionů USD), NTTD Šest týdnů se držela na prvním místě a je vůbec univerzálním titulem na trhu. Jeden z mála moderních studiových titulů, kde lze nahrát včasné vydání ČínaA NTTD Je to čtvrtý největší hollywoodský film roku (60 milionů dolarů). Francies odhadovanými 32 miliony dolarů a Holandsko S odhadovanými 22 miliony USD k dnešnímu dni zaokrouhlete 5 nejlepších trhů. V posledně jmenovaném se Bond držel na prvním místě sedm po sobě jdoucích týdnů a tento snímek se stal čtvrtým největším filmem na trhu a největším bondovským filmem všech dob.

V dalších pozoruhodných bodech, AustrálieOtevření 11. listopadu bylo největší na trhu od prosince 2019 (aktuálně 15 milionů dolarů).

v DánskoA Není čas zemřít Sedm týdnů to bylo číslo 1, přineslo největší otevření Bonda vůbec a byl to titul nejlepší 007 všech dob. Je to druhý film v historii země, který přesáhl 100 milionů DKK v hrubé pokladně.

Pro Blízký východ je to největší film v regionu v roce 2021; A

Východní Evropa byla také velmi silná, protože svůj nejlepší rok 2021 zahájila v České republice, Maďarsku, Blandu a na Slovensku.

v Rusku, Hong Kongu, na Ukrajině, v Kolumbii, Argentině, Švédsku a pobaltských zemích, Není čas zemřít Je to největší bondovka všech dob.