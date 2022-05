Merley vede FIA ​​European Championship Hellclimb to Czech Classic

Trať Ecce Homo dlouhá 7,8 kilometrů poprvé hostila motoristický sport v roce 1905 a stoupání do vrchu Ecce Homo se koná každý rok od roku 1971, přičemž trať je od startu do cíle vysoká 307 metrů.

Celkem bylo do závodu přihlášeno 213 vozů z různých tříd, přičemž 89 bylo konkrétně přihlášeno do FIA European Hill Climb Championship a 38 do FIA Historic Hill Climb Championship. V čele příspěvku stojí čtyřnásobný vítěz Ecce Homo Christian Merly. Ital v současnosti vede bodové hodnocení poté, co vyhrál každý ze tří podniků zahajujících sezónu ve Francii, Portugalsku a Španělsku a čelil Ecce Homo Challenge poté, co vytvořil nový rekord hřiště 2 minuty 39,88 sekundy v po sobě jdoucím podniku v roce 2021.

Velký rival Merly a krajan Simone Fagioli, nejúspěšnější jezdec všech dob s osmi vítězstvími v tomto podniku, akci vynechají kvůli konfliktním závazkům v italské národní sérii, ale o celkové vítězství bude mnoho uchazečů.

Místní šampion Petr Trinka, Čech Miloš Beneš, Francouz Sebastian Petit, Němec Alexander Heine, Španěl Josepa Iraola Lanzagorta a Gonzalo Cabas Fernandez Kabalega ukázali na posledních akcích úroveň potřebnou pro boj o nejvyšší ocenění.

Se špičkovými sportovními prototypy a vozy s otevřenými koly, množstvím vozů GT a sedanů ve třídách s uzavřenou střechou a řadou historických soutěžních vozů, které jsou připraveny k účasti na Ecce Homo, čeká na nejlepší Evropany nějaká soutěž vysokého kalibru. horolezci a místní superhvězdy.známý.

Obchod začíná v pátek 27. května a končí v neděli 29. května.

Více informací o https://fiahillclimb.chronomoto.hu/ehc2022/index.php