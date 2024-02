Czech: Proč název Czechia

Veit Bohanka, moderátor českého pořadu, přiznává:

„Nejdřív jsem si myslel, že prozkoumám a připravím stručný přehled procesu, který vedl českou vládu a oficiální instituce k tomu, že zvolily jako nejlepší jednoslovný název pro tuto zemi „čeština“. Pak jsem si ale uvědomil, že je to těžké, ne-li nemožné, vysvětlit proč Tolik času a energie na zdánlivě jednoduchý úkol, bez pochopení historických souvislostí. Kde se vzal název „Čechy“? Proč se Čechům v mateřském jazyce říká „Češi“? „Češi“ v Angličtina? A proč tolik lidí ve východních částech země, zvaných Morava a Slezsko, tíhne k nespokojenosti se jménem „Češi“? To mě přivedlo do větší hloubky historie, kterou se snažím alespoň široké obrysy v první části této epizody.

Ve druhé části Veit hovoří s Jiřím Preisem, geografem na Západočeské univerzitě. Především působí jako viceprezident České geografické společnosti. Diskuse o českém úvodu sledoval z příslovečného sedadla v první řadě a nabídl neutrální a apolitický pohled.

Česká republika vs Česká republika|Foto: Česká televize

Ať už však o názvu kterékoli země říkají odborníci nebo politici cokoli, musí jej především lidé přijmout. jak říkají: „Hlas lidu, hlas Boží“ nebo „Hlas lidu je hlas Boží“ Uslyšíte nesouhlasný hlas Leony Merklové, brněnské environmentalistky, která v současnosti žije a pracuje v Británii a jméno Czechia v srdci nenosí.

Takže to, co mělo být původně stručným vysvětlujícím podcastem o původu a významu jména Czechia, se vyvinulo v dosud nejdelší epizodu Czechcastu.