Odborníci z London School of Economics dospěli k závěru, že skotská nezávislost může mít dlouhodobé výhody, i když země čelí okamžitým nákladům.

Studie účinků odchodu Skotska ze Spojeného království zjistila, že účinek bude jemnější, než se dříve navrhovalo, a je podobný „sametovému rozvodu“ mezi Slovenskem a Českou republikou.

Analytici také rozhodli, že blokování referenda o skotské nezávislosti by bylo pro britskou vládu „náročné“, protože soudy se mohou zdráhat rozhodnout o hlasovacím lístku, jehož výsledky dosud nejsou známy.

Richard McKenzie-Gray Scott, výzkumný asistent v Binghamském centru pro právní právo, a Jeffrey Chapman, ekonomický poradce vlády Spojeného království pro mezinárodní obchod, použili jako vzor rozpad Československa. Anglie, pokud se Skotsko osamostatní.

Zjistili, že přístup na nové trhy převáží výhody plynoucí z opuštění vnitřního trhu za deset let, a to i za šest let.

Bratislava, hlavní město Slovenska

V případě Slovenska zjistili, že jeho obchod s Českou republikou upadl ve prospěch obchodu s Německem a že podobná situace může nastat mezi nezávislým Skotskem a zbytkem Spojeného království, přičemž EU bude mít německou roli.

V blogu pro LS autoři píší: „Osamostatnit se znamená mít okamžité ekonomické náklady a dlouhodobé výhody vize.

„Náš výzkum naznačuje, že rozlišením Skotska a Velké Británie od„ sametového rozvodu “Slovenské republiky a České republiky bude nezávislé Skotsko i nadále zvyšovat HDP na obyvatele navzdory vyšším obchodním nákladům.“

Dodali: „V letech po získání nezávislosti je zřejmé, že Česká republika přesunula svůj vývoz a dovoz ze Slovenské republiky; Slovenská republika učinila totéž a přesunula svůj vývoz a dovoz z České republiky do Německa.

„Navzdory restrukturalizaci mezinárodního obchodu ve prospěch Německa HDP na obyvatele, obchodního partnera s vysokými obchodními náklady, stále roste. Pokud jde o ekonomicky malý stát, stala se Slovenská republika jeho největším a nejdůležitějším exportním partnerem velmi rychle (v šesti nebo více let). Změněno z mnohem menšího partnera než.

„To znamená, že vývoz do Německa ze Slovenské republiky byl téměř třikrát nižší než v České republice v roce 1993, ale od roku 2019 byl vývoz ze Slovenské republiky do Německa více než dvakrát tak důležitý jako dovoz ze Slovenské republiky, přičemž méně změn. “

Praha od sametového rozvodu pokročila

Autoři dospěli k závěru: „Historická ekonomická výkonnost Skotska je silná, což dobře slouží malému, otevřenému a nezávislému Skotsku.

„Při mírném růstu populace s dobrým růstem HDP podpořeném udržitelným příspěvkem k mezinárodní produkci se zdá, že Skotsko je v mnohem lepší výchozí pozici než Česká nebo Slovenská republika, takže lze očekávat, že důsledky po získání nezávislosti budou podobné (pokud ne lépe).”

Dodali: „Vzhledem k tomu, že máme veškerý aparát potřebný k tomu, aby se Skotsko stalo nezávislou zemí, nevidíme žádné jasné důvody, proč by Skotsko v tom nebylo ekonomicky úspěšné, zvláště pokud je toho dosaženo v mezích zákona.

„I když mohou být naše zjištění pro někoho kontroverzní, doufáme, že ukážeme, že skotská nezávislost, i když je nevyhnutelná, je mnohem jemnější věcí, než mnozí řekli. Strany mají mnoho možností, jak v této diskusi pokračovat.“