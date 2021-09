Plánovaná upozornění služby Hodiny Google jsou u některých uživatelů deaktivována

Zdá se, že pro mnoho lidí tam venku je funkce naplánovaných budíků Google Clock zcela deaktivována s chybou, která brání spuštění přednastavených upozornění. Na zadní straně tohoto problému nyní záznam v Obchodu Play viděl soubor Záplava 1hvězdičkových recenzí od nespokojených uživatelů.

[Update 09/06]: Google vydal prohlášení prostřednictvím S výhradou /r /GooglePixel, s možností, že nefunkční problém s Hodinami Google je důsledkem integrace Spotify. Dočasným řešením je přepnout na jedno z výchozích zvukových signálů v zařízení, aby se zajistilo, že se naplánované alarmy spustí včas:

Je nám líto, že jste narazili na tento problém, a děkujeme, že jste to nahlásili. Zjistili jsme opravu a brzy se objeví. Do té doby můžete změnit nastavení zvuku upozornění na Vybrat ve zvuku zařízení.

rostoucí nit na / r / subreddit GooglePixel Všimněte si toho, že mnoho zařízení přeskakovalo ranní budíky nebo se na svých zařízeních Pixel nezobrazovalo jako „přicházející“. Problém také ukazuje všechny předem naplánované alarmy jako ‘zmeškané’ krátce poté, co byl dříve zmíněný alarm naprogramován tak, aby se spustil (prostřednictvím Salát pro Android).

Podle velkého objemu negativních recenzí a 1 hvězdičky, která zbyla na záznamu v Obchodu Play pro aplikaci Google Clock, postihují tyto deaktivované alarmy lidi opravdu krátce. Zdá se však, že problém není omezen pouze na zařízení Pixel. Stížnosti od majitelů zařízení pocházejí od největších OEM, včetně OnePlus, Samsung a Xiaomi.

Většina stížností pochází od frustrovaných lidí, že alarmy hodin Google jsou nefunkční a nevypnou se, což vede k pozdnímu probuzení a pohrdání zaměstnavateli. Při vyprávění příběhů v původním vlákně na subredditu Pixelů někteří zmínili, že když položili telefony lícem dolů v režimu „Flip to Shh“, zdá se, že to je důvod zmeškaných upozornění. To naznačuje, že to může souviset s režimem Nerušit v zařízení a že Google Watch nepřepisují žádná nastavení systému. Není jasné, jestli to ovlivňuje zařízení od jiných výrobců OEM.

Naštěstí Google ví o nefunkční hodinové aplikaci s rozšířením Téma IssueTracker (volný, uvolnit XDA) s tím, že problém byl „sdílen s našimi produktovými a inženýrskými týmy“. Aktualizace budou sdíleny „jakmile budou k dispozici další informace“. Přinejmenším dokud nenastane řešení, možná by stálo za to vyzkoušet jinou aplikaci alarmu, abyste si byli 100% jisti, že vstáváte včas.

Více o obchodu Google Play:

Další novinky najdete na YouTube 9to5Google: