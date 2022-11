WA Symphony Orchestra vezme Nový svět do Mandurah a Bunbury v březnu 2023

Jessica Gethin přiveze Homesickness na turné s WA Symphony Orchestra do Mandurah a Bunbury v březnu příštího roku.

Dirigent z Perthu, který znovu spustil WASO po uzamčení COVID v roce 2020, hodně cestoval a úzce souvisel s Novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka, hlavním dílem programu.

Largova pomalá věta, napsaná v době, kdy byl český Dvořák mimo domov v Americe, vyvolává nostalgii a stesk, ke konci vyvážené ohněm a energií.

„Je to jedna z všeobecně oblíbených symfonií – je grandiózní, sexy, sexy, má něžné momenty, má silné momenty a má něco, s čím se může každý ztotožnit,“ říká Gethin.

Dvořák spáruje s předehrou Die Fledermaus Johanna Strausse mladšího a předehrou Fantasy Romeo a Julie Piotra Čajkovského pro svátek oblíbených romantiků.

„Je to zábavný program k poslechu a radost z něj také,“ říká.

Gethin prožívá klíčové období ve své kariéře, po 10 letech jako spoluzakladatelka a šéfka Perthského symfonického orchestru, a nyní se tento měsíc rozrůstá do nových příležitostí, včetně Labutího jezera s WA Ballet.

„Mám hodně cestování, prvních šest měsíců příštího roku pracuji pro WASO, Melbourne Symphony Orchestra, Sydney Symphony Orchestra, Singapurský symfonický orchestr, baletní sezóny pro všechny příští rok a klasickou hudbu,“ řekla. říká.

„Dělám to všechno, takže je opravdu vzrušující být součástí všech těch různých typů, protože se všichni navzájem živí.

„Pokaždé, když vystoupím na pódium, pokaždé se ode mě vyžaduje něco jiného.“

Prohlídka Mandurah a Banbury přináší další rozměr s pocitem intimity a sounáležitosti.

„Je to jen pocit, že je to součást domu,“ říká Gethin. „Jak stárnu a cestuji dál a všude za svou prací, uvědomuji si, že Západní Austrálie je do značné míry můj domov a to zahrnuje celý stát.

„Je to pro mě velmi vzrušující, zvláště když dělám něco jako Dvořák, který napojuje na tu touhu po domově.

„Být schopen vzít celý orchestr na cestu, hrát tu největší a nejikoničtější klasickou hudbu všech dob, je prostě úžasná příležitost.“

Gethin před koncertem hodně pátrá, ponoří se hluboko do Čajkovského a příběhu Shakespearových hvězdných milenců, vyprávěný spíše hudbou než slovy.

„Shakespeare byl pro Čajkovského hlubokou inspirací,“ říká. Když se podíváte na tři díly této show, první část je pocit zkázy, druhá část je thriller mezi Kapuletovými a Montagueovými a třetí část je neuvěřitelná milostná aféra se spodním proudem úzkosti Romea a Julie. .

Jak to tedy vysvětlím? Je to v moderní době, ve vztahu k tomu, jak vhodné? Nebo jak by to znělo, když se psal rok 1870?

„Jak vyprávíme tento příběh nyní, v Mandurah a Bunbury v roce 2023? Nejsou to jen poznámky na stránce, my ten příběh skutečně vyprávíme, a to je něco, co mě s WASO velmi těší.“

WASO hraje Mandurah Performing Arts Center v pátek 3. března 2023 v 19:30 a Bunbury Regional Entertainment Center v sobotu 4. března 2023 v 17 hodin.

www.waso.com.au.