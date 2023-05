Kanada vstřelila branku, která změnila zápas poté, co byli v mužském hokejovém světě zavoláni rozhodčí

Kanada vyšla na mistrovství světa v hokeji mužů u jediného gólu proti České republice pravačkou. (Obrázek přes @TSN_Sports / Twitter)

No, to bylo divné.

Po úterním mistrovství světa mužů v hokeji 2:1 v poslední minutě proti týmu Kanady se Čech Jakob Zpuril pokusil o přihrávku z obrany na útočníka Dominika Kubálka, který fauloval středem ledu a minul. na fairway, což způsobilo, že útočník vstoupil do oblasti předčasně kvůli tomu, co vypadalo jako zjevný ofsajd.

Simon Sinek se místo toho, aby rozehrál hru, jakmile se český forvard Jiří Černoch dotkl míče za kanadskou sítí, bizarně rozhodl ukončit hovor a naznačil, aby pokračoval ve hře. Zdálo se, že toto rozhodnutí oba týmy zmrazilo a přimělo rozzlobeného fanouška, aby uprostřed hry něco hodil na led, čímž se celá sekvence ještě zvýšila.

Ještě více matoucí bylo, že zatímco oba týmy stály tam, kde byly a vypadaly trochu zmateně z toho, co se právě stalo, kanadský forvard Scott Lawton sprintoval zpět, vzal míč kolem sítě a proklouzl obranným pásmem po ledě. najít velkou vzdálenost. – Otevřený Lawson bodl do levého křídla. Poté Krause po devíti sekundách vstřelil branku do prázdné branky a zajistil Kanadě vítězství 3:1.

Dokonce i hlasatelé TSN Gord Miller a Mike Johnson, kteří hru vysílali v televizi, vypadali zcela ohromeni tím, co se stalo.

Po hře se rozhodčí na minutu shromáždí, téměř zmatení, co dělat v této situaci. Jak ale Johnson zdůraznil ve vysílání ve výše uvedeném klipu, rozhodčí neměli možnost rozhodnutí změnit, protože to nesplňovalo podmínky pro odvolání a museli se podřídit výzvě na ledě.

Na scoutingtherefs.com:

Výzva k plížení se vztahuje pouze na předchozí plížení Záchvat týmu před cílem. Kanada nebyla v pozici ofsajdu na prázdnou branku, a tak by Češi jednoznačně prohráli.

„Víme, jaká musí být správná výzva, ale otázka zní: Jaké jsou mechanismy, které je k tomu přivedly?“ řekl Johnson, když kamery ukázaly, že český trenér vypadá z rozhodčího úplně zmateně.

Dokonce i Krause, který se zdál být hrou stejně zmatený, je vidět, jak říká „Jak se to říká?“

Kanada se výhrou umístila na druhém místě ve skupině B a ve čtvrtek se ve čtvrtfinále utká s Finskem. Česká republika remizuje v prvním zápase vyřazovací části se Spojenými státy.