85letý Bob: Už žádný pan Latif Guy, jak reforma postupuje

ŘÍM (AFP) – Papež František v pátek oslavil své 85. narozeniny, což je přelomová událost, která je o to pozoruhodnější vzhledem k pandemii koronaviru, jeho letní střevní operaci a tíze historie: jeho předchůdce odešel v tomto věku do důchodu a byl posledním papežem, který žil déle. Leo byl před více než stoletím třináctý.

Francis je nicméně silný, nedávno dokončil rychlou cestu na Kypr a Řecko po svých letošních cestách do Iráku, Slovenska a Maďarska, které vzdorovaly pandemii. Zahájil bezprecedentní dvouletou konzultaci pro obyčejné katolíky o tom, jak učinit církev více v souladu s laiky, a nevykazuje žádné známky zpomalení ve své kampani za to, aby byl svět po COVID ekologicky udržitelnější, spravedlivé a ekonomicky bratrské místo. kde jsou upřednostňováni chudí.

„Vidím velké množství energie,“ řekl Francisovi reverend Antonio Spadaro, jeden z důvěryhodných jezuitských komunikačních guru. „To, co vidíme, je přirozený výraz, ovoce semene, které zasel.“

František má ale problémy doma i v zahraničí a čelí neustálé opozici konzervativní katolické pravice. „Už žádný pan Latif Guy,“ odpověděl na oplátku papež.

Poté, co František strávil prvních osm let své papežské vlády milostivým nátlakem na katolické náčelníky, aby přijali fiskální obezřetnost a odpovědné vládnutí, byl letos tvrdý a zdá se, že je připraven to tak zachovat.

Od svých posledních narozenin František nařídil plošné snížení platů pro kardinály o 10 % a menší snížení platů pro zaměstnance Vatikánu ve snaze omezit rozpočtový deficit Vatikánu ve výši 50 milionů eur (57 milionů dolarů). V rámci boje proti korupci uvalil pro zaměstnance Svatého stolce limit 40 eur (45 dolarů). Přijal zákon, který umožňuje kardinálům a biskupům být trestně stíháni nevládním soudem ve Vatikánu, čímž připravil půdu pro probíhající vysoce sledovaný proces s jeho bývalým blízkým poradcem, kardinálem Angelem Besiem, o obvinění z financování.

Mimo Vatikán si také moc nových přátel nenašel. Po schválení zákona z roku 2019, který nastínil, jak mohou být kardinálové a biskupové vyšetřováni za zakrývání sexuálního napadení, byl minulý rok svědkem téměř tuctu polských arcibiskupů, kteří se převalili. František také souhlasil s omezením funkčního období vůdců sekulárních katolických hnutí, aby se pokusil omezit jejich zneužívání moci, které vedlo k nucenému sesazení vlivných církevních vůdců. Nedávno přijal rezignaci pařížského arcibiskupa po mediální smršti uvádějící nesrovnalosti v úsudku a charakteru.

„V loňském roce papež František urychlil své reformní úsilí tím, že vložil skutečné zuby do církevního kanonického práva týkajícího se financí,“ řekl reverend Robert Gall, ředitel programu církevní správy na Papežské univerzitě Svatého Kříže.

„Během oslav jeho narozenin vatikánští pozorovatelé také hledají hmatatelnější známky dodržování nových papežových pravidel, zejména od těch, kteří se mu přímo hlásí ve Vatikánu,“ uvedl v e-mailu a poznamenal, že změna v kultuře je nutné spolu s Spolu s novými pravidly a předpisy pro Františka.

Navzdory Františkovu tvrdému postoji sklidil v pátek ráno v den svých narozenin velký potlesk od kardinálů, biskupů a kněží Svatého stolce, kteří se k němu připojili, aby meditovali o adventu.

Pokud však František v uplynulém roce něco udělal, co popudilo jeho kritiky, bylo to jeho rozhodnutí v červenci ustoupit od svého předchůdce, papeže Benedikta XVI., a znovu zavést omezení na zachovávání starověké latinské mše. Francis řekl, že musí jednat, protože rozhodnutí Benedikta z roku 2007 povolit větší svobodu pro dodržování starověkých obřadů rozdělilo církev a využilo toho konzervativci.

„Někteří chtěli, abych zemřel,“ řekl Francis o svých kritikech.

Když František v září hovořil se svými kolegy jezuity na Slovensku, potvrdil, že věděl, že jeho 10denní červencový pobyt v nemocnici kvůli operaci k odstranění 33 centimetrů (asi 13 palců) z tlustého střeva vyvolal mezi konzervativními katolíky nadšenými z nového papeže impuls.

„Vím, že došlo dokonce k setkáním mezi kněžími, kteří si mysleli, že papež je v horší situaci, než mu bylo řečeno,“ řekl jezuitům v komentářích později zveřejněných ve Vatikánem schváleném jezuitském listu La Civilta Cattolica. „Připravovali konkláve.“

Nemusí tomu tak být, ale pokud je historie nějakým vodítkem, tito kněží se nemusí mýlit, když o této možnosti alespoň diskutovali.

Benediktovi bylo 85 let, když v únoru 2013 rezignoval, stal se tak prvním papežem, který odstoupil za posledních 600 let, a připravil půdu pro Františkovu volbu. Zatímco byl v té době v dobrém zdravotním stavu, Benedict řekl, že prostě nemá sílu pokračovat.

Před ním zemřel Jan Pavel II. ve věku 84 let a Jan Pavel I. zemřel ve věku 65 let po pouhých 33 dnech porodu. Ve skutečnosti všichni papežové 20. století zemřeli na počátku 80. let nebo mladší, s výjimkou papeže Lva XIII., kterému bylo 93 let, když zemřel v roce 1903.

Na začátku svého papežství František předpověděl krátké papežství na dva nebo tři roky a připsal Benediktovi zásluhy za „otevření dveří“ pro budoucí papežský důchod.

Ale argentinský jezuita po své červencové operaci dal jasně najevo, že rezignace mě „ani nenapadla“.

To je vítaná zpráva pro sestru Natalie Picquartovou, jednu z předních žen ve Vatikánu. František ji využil k organizaci dvouletého konzultačního procesu pro katolíky po celém světě, který skončil setkáním biskupů, známým jako synod. Moc dobře ví, čemu čelí papež, když se snaží vrátit církev do instituce méně náboženské a více zaměřené na laiky.

„Je to výzva ke změně,“ řekla tento týden na konferenci. „A můžeme říci, že to není jednoduchá cesta.“