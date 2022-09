Dalším prehistorickým objevem byla objevena mamutí kost [PHOTOS]

Zrovna minulý týden jsme sdíleli zprávu o prehistorické lidské čelisti objevené ve východní Iowě. Asi o čtyři dny později byl v Iowě učiněn další prehistorický nález.

Podle KCCI narazil muž v okrese Wayne na kolosální kost při průzkumu potoka. Jarrod Crossman poslal snímky nálezu do zpravodajské stanice a poté archeolog z University of Iowa určil, že kost patřila mamutovi nebo mastodontovi.

Crossman říká, že kost váží asi 75 liber a je asi čtyři stopy vysoká. Často zkoumá různé oblasti státu a dříve našel hroty šípů a menší předměty, ale nic takového rozsahu.

Zde je to, co řekl KCCI:

Pokaždé, když jdu ven, procházím potoky a co si vždycky myslím: Co když najdu něco tak velkého? A to se nakonec stalo. Je to prostě extáze, velmi sexy.

Více obrázků můžete vidět zde:

Není to poprvé, co byla v Iowě nalezena mamutí kost. V roce 2010 farmář a jeho synové poblíž Oskaloosy objevili na svém pozemku gigantickou metr vysokou kost. Kost pochází z doby před 12 000 lety.

podle mnh.uiowa.eduBěhem následujících dvou let „John (farmář) vykopal místo, kde byla původně nalezena stehenní kost, a odhalil téměř 20 dalších kostí, včetně žeber, pěti kloubových krčních obratlů a různých terminálních falang. Najal University of Iowa Muzeum přírodní historie předních probíhajících vykopávek, které pokračovaly ještě několik let a zapojilo se do nich několik partnerských institucí a stovky dobrovolníků.“

Stránka pokračuje: „Od roku 2015 se předpokládá, že lokalita obsahuje fragmenty nejméně tří vlněných mamutů, z nichž žádný nebyl úplný. Zpočátku se odborníci domnívali, že někteří z mamutů byly jiným druhem, mamut kolumbovský, druh nejvíce Nacházejí se v Iowě. Zubní vyšetření však ukazuje, že všichni jedinci jsou menší vlnění mamuti.

