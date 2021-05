WASHINGTON – V roce poté, co pandemie Covid-19 uvrhla globální ekonomiku do prudkého zhroucení, úroveň globálního dluhu – peněz dlužných vládami, společnostmi a domácnostmi – vyskočila o 12% na 289 bilionů dolarů. Zatímco se zdá, že některé země začaly úkol snižovat celkovou zadluženost, pro mnoho vlád v zemích přecházejících na tržní ekonomiky je to obtížné.

Podle údajů shromážděných Institutem mezinárodních financí tvoří největší podíl půjček ve výši 30 bilionů dolarů, ke kterým došlo od konce roku 2019, suverénní vlády, které v tomto období představovaly další dluh 13,4 bilionu dolarů.

I když si mnoho vyspělých ekonomik znovu nachází oporu, s vysokou mírou zaočkovanosti a nízkou mírou infekce, pokrok proti epidemii v zemích, které nejsou plně integrovány do globální ekonomiky – známé jako „rozvíjející se trhy“ – je velmi proměnlivý. To znamená, že v některých zemích, které si v uplynulém roce těžce půjčovaly, se úrokové platby z dluhu zvýšily, i když se díky nižšímu ekonomickému výkonu snížily daně a další příjmy.



Soubor – Muž nese kuřata k prodeji na trhu v ghanské Akkře 13. května 2021 během modlitby Eid al-Fitr, která označuje konec svatého měsíce ramadánu.

Ve všech 31 zemích rozvíjejících se trhů sledovaných údaji IIF vzrostl vládní dluh mezi koncem roku 2019 a koncem prvního čtvrtletí tohoto roku o 15%. Odlehlé hodnoty zahrnovaly Českou republiku a Ghanu, které v tomto období zaznamenaly růst jejich státního dluhu o více než 35%, jakož i Filipíny, Čínu, Indonésii a Izrael, přičemž u všech došlo k nárůstu o více než 25%.

Zvyšují se splátky dluhu

To ponechává odborníky znepokojené nejen tím, jak země zaplatí svůj nově nahromaděný dluh, ale také tím, zda budou mít v budoucnu finanční kapacitu, aby mohly reagovat na nové ekonomické šoky.

Čím více dluhu země nashromáždí, tím méně sebevědomí věřitelé budou schopni úspěšně získat další půjčky – což povede k vyšším úrokovým sazbám a nakonec k nemožnosti přístupu k hotovosti z globálních kapitálových trhů. To může omezit vládu, která se snaží reagovat na mimořádné události, ať už jde o epidemii, přírodní katastrofu nebo ozbrojený konflikt.

Podle Emeryho Tifteka, ředitele výzkumu udržitelnosti na MFF, došlo k nárůstu zadluženosti mezi rozvíjejícími se tržními ekonomikami na konci více než desetiletí, kdy jejich půjčky již rostly.

Vítězové i poražení

Spectac uvedl, že zvýšené výpůjčky „mohou být dobré nebo špatné“. “Pokud budou výnosy použity moudře produktivním způsobem, může to pomoci podpořit ekonomickou aktivitu, podpořit potenciální růst a co je nejdůležitější, vytvořit nová pracovní místa. Bohužel, když se podíváme napříč spektrem, jsou někteří vítězové a někteří poražení.” Mnoho z nich používá toto tempo: Rychlá akumulace dluhu pro krátkodobý zisk, k posílení ekonomické aktivity v krátkodobém horizontu na úkor zpoždění. [addressing] Problémy jindy. “

Pak přišla epidemie. S již tak vysokou úrovní dluhu, jak uvedl Tiftik, si některé země s rozvíjejícím se trhem nejsou schopny půjčovat za dobrých podmínek a buď si musí vzít na sebe složitější dluhy, nebo musely snížit úsilí na ochranu svých občanů před nejhoršími dopady pandemie.

Jeho hlavním zájmem, řekl Tiftik, je, že mnoho z těchto zemí již vážně vyčerpalo své výpůjční kapacity a jsou daleko od konce pandemie, což znamená, že jejich ekonomická produkce se bude zotavovat pomaleji, než by se na vyspělých trzích očekávalo.

„Nyní jsou zranitelnější vůči neočekávaným otřesům,“ řekl.

Vyspělé trhy si půjčovaly více

Vlády na vyspělých trzích, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie a Německo, si během pandemie vypůjčily více než vlády na rozvíjejících se trzích, a obecně mají vyšší poměr dluhu k HDP. Mají však také větší kapacitu obsluhovat dluh a v případě zemí, jako jsou USA, si půjčují v měně, kterou sami kontrolují.



Aktivista Dossier – Extinction Rebellion (XR) zvedá plamen kouře, když stojí na balkóně Bank of France během protestu vypovídajícího o investicích do fosilních paliv, v Paříži 1. dubna 2021.

Některé země v kategorii vyspělých trhů během pandemie dramaticky zvýšily úroveň svého dluhu. Například Estonsko během pandemie zvýšilo svůj dluh o 92%, ale z velmi nízké základní hodnoty, pouze 3 miliardy USD. Mezi další obzvláště velké přírůstky patří Nový Zéland s 81%, Slovensko s 59% a Austrálie s 56%.

Země v eurozóně zvýšily svůj státní dluh v průměru o 20%, i když se jejich rozpětí značně liší. Například Dánsko zvýšilo své závazky pouze o 12%, zatímco lucemburský dluh se zvýšil o 41%.

USA si stále půjčují

Zatímco většina z 28 tržních ekonomik sledovaných Institutem mezinárodních financí začala v prvním čtvrtletí roku 2021 podnikat kroky ke snižování úrovně dluhu, Spojené státy mezi nimi nebyly a přidaly dalších 372 miliard USD k půjčkám přesahujícím více než 27 bilionů dolarů.

Pro malajské jestřáby, kteří pochopili nutnost dalších půjček v reakci na pandemii, je pokračující zvyšování státního dluhu – i když se země zotavuje dobře – skutečným problémem.

„Nevím o žádné jiné zemi, která by si půjčila takovou půjčku, jakou jsme dostali v roce 2021,“ řekl Mark Goldwyn, senior viceprezident a hlavní politický ředitel v odpovědném federálním rozpočtovém výboru.



Soubor – Tato fotografie souboru je zobrazena 4. května 2021 v budově Treasury ve Washingtonu.

Jedna věc byla, řekl, když Spojené státy byly součástí koordinovaného globálního úsilí o odvrácení ekonomické katastrofy vydáním nového státního dluhu. Ale teď, když mnoho vyspělých ekonomik místo toho, aby vydávalo více, snížilo svůj dluh, dynamika se změnila.

Ponecháme tuto krizi s velkým globálním dluhem a také s mnoha globálními úsporami. Ale zdá se, že ve Spojených státech náš nový dluh nakonec překročí naše nové úspory, protože se ubíráme jiným směrem než zbytek světa. “