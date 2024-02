Recenze Foamstars: Barevné, ale hlavně hrozné

Nová exkluzivní hra pro více hráčů pro PlayStation od Square Enix —Foamstars– K dispozici nyní na PS5 a PS4. Je to zdarma pro lidi s PlayStation Plus, což znamená, že překážka vstupu je nízká a je to váš čas, kdy budete hraním této střílečky plýtvat spíše než skutečné peníze.

The Week in Games: Explodující kooperativní chyby a další novinky

když Foamstars Poprvé byla odhalena loni v létě a online reakce byla směsí „Co je to?“ A „To je ono lžíce„Bylo také mnoho vtipů o tělesných tekutinách. Hodně z nich. Postupem času jsme zjistili, že to není jen lžíce klonování. Ve skutečnosti to bylo úplně jiné, soustředilo se více na házení pěny po lidech, než na pokrytí mapy barvou. Stejně tak lze pěnu použít k budování pozic nebo ke zpomalení nepřátel. Vypadalo to dost zajímavě a několik prvních náhledů Byli jsme optimističtí ohledně nové střílečky s živou službou. Nyní, když to máme z cesty, mohu potvrdit, že ne, toto není hra Square Enix lžíce. Ale sakra, opravdu doufám, že to tak je.

Foamstars Díky krásné hudbě a stylovým vizuálním prvkům udělá skvělý první dojem. Ve světě, kde se většina free-to-play stříleček zaměřuje na vojenské uniformy nebo realistické zbraně, je příjemné vidět někoho, kdo vyrábí něco skutečně jedinečného. Mix lasvegaské estetiky, anime a sci-fi je opravdu poutavý. Sledoval jsem televizní pořad odehrávající se v tomto vesmíru. Bohužel se nejedná o televizní pořad. Je to online PvP střílečka (většinou) a tam se to všechno hroutí.

Některé z nejhorších zbraní ve videohrách buď vystřelují pomalu se pohybující projektily, nebo mají otravné luky, se kterými se musíte při míření potýkat. Foamstars Statečně se ptá: Co kdybychom spojili nejhorší části nejhorších zbraní do jedné a dali všem ve hře kopie té špatné zbraně? Odpovědí je střílečka, která vypadá jako blbost.

Zápasy v Pěnové hvězdy Hlavní režim se točí kolem proměny lidí v koule a procházení jimi, abyste je vyřadili. A přiznám se, že křižovat kolem pěny mého týmu na chladném surfovém prkně a pak sundat nepřítele pokrytého pěnou je docela cool. Cítím se úžasně. Ale všechno ostatní je překážkou. Pohyb je pomalý, a i když musíte k pohybu používat ten úžasný skateboard, ve většině zápasů to nebylo možné, protože pěna nepřátelského týmu byla všude a zpomalovala mě.

IGN/Square Enix

Střelba je také špatná. Zkoušel jsem různé postavy, každou s jinými pěnovými pistolemi. I když všechny fungují jinak, všechny pálí v podivných obloucích a často vystřelují pomalé, nepřesné projektily. Horší je, že tyto projektily – velké kuličky pěny – jsou špatně čitelné. Nikdy jsem si nebyl jistý, kdy zasahuji nepřítele, kam jsem ho zasáhl a jak moc jsem ho zasáhl. Stejně tak v boji je těžké říct, co se děje, když na vás létají obří vlny pěny všemi směry. A pokud pěníte, budete muset počkat, až vás zachrání spoluhráč, nebo vás nepřítel knokautuje. Není to zábavné, ale aspoň mi to dalo pauzu od hraní.

Také jsem se setkal s týmy, které používají stejnou otravnou taktiku. Hlavní, důležitý Foamstars Režim – Star Crushing – Jakmile tým utrpí příliš mnoho vyřazení, nejlepší hráč v tomto týmu se stane „Hvězdným hráčem“. Utrpí větší poškození (nebo pěnu…) a druhý tým může vyhrát pouze tehdy, když je vyřadí. Mezitím se další hráči v týmu mohou objevovat donekonečna, aby chránili svou hvězdu. Teoreticky je to skvělý nápad. V praxi to vedlo k tomu, že týmy zatlačily svou hvězdu na zadní stranu mapy na jeden vysoký bod – který je obtížně dosažitelný, protože ho musíte dosáhnout nebo použít speciální pohyb – a pak se tam utábořily. To zpomalilo zápasy a nebylo to vůbec zábavné.

Když už mluvíme o věcech, které nejsou zábavné, jednotlivé mise v této hře nejsou skvělé a většinou se skládají z vln plovoucích nepřátel, kteří se k vám pomalu pohybují z několika směrů, když je střílíte, než se dostanou ke generátoru. Opakujte a divte se, proč to vůbec hrajete. Jednou v noci, když jsem hrál misi, jsem byl unavený a tak jsem se nudil, že jsem usnul. Jistě, některé psaní a vyprávění jsou zábavné – jedna postava na téma tučňáka mluví se zvířecími JPEGy a snaží se zachránit Antarktidu – ale nestačí to na to, abych se dostal přes těch pár misí, které jsou zde při spuštění.

Tato hra nabízí více pro ty, kteří kopou, včetně režimů a dalších kosmetických předmětů. Ale upřímně, nemám zájem trávit další čas hraním Foamstars. Všiml jsem si v obchodě kosmetického balíčku za 40 dolarů a chtěl bych teď lidi varovat: Nedoporučoval bych to kupovat, protože si nejsem jistý, že tato věc bude za rok nebo dva.

.