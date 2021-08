Devítinásobný šampion Valentino Rossi odchází do důchodu na konci sezóny MotoGP | Valentino Rossi

Valentino Rossi oznámil, že na konci sezóny odstoupí z MotoGP. Devítinásobný mistr světa, 42 let, oznámil tento víkend novinky před Velkou cenou ve Štýrsku.

Rossi přináší oponu na pozoruhodnou 25letou kariéru se 115 vítězstvími. Je jediným jezdcem, který vyhrál mistrovství světa 125 ccm, 250 ccm, 500 ccm a MotoGP.

“Rozhodl jsem se zastavit na konci sezóny,” řekl Rossi na tiskové konferenci v Rakousku. “Bohužel to bude poslední polovina mé sezóny jako jezdce MotoGP.”

„Je to velmi smutný okamžik, protože je těžké říci a vědět, že příští rok nebudu závodit na motorce. Příští rok se můj život změní. Ale bylo to skvělé, moc jsem si to užil, bylo to dlouhé „Dlouhá jízda a byla to opravdu zábava, prožil jsem nezapomenutelné chvíle se všemi svými soudruhy.“

Rossi byl dominantní rytíř své generace. Ital se prosadil v mistrovství světa 125 ccm – úrodné půdě pro mnoho nejnovějších hvězd MotoGP – v roce 1996. Rossi v tomto roce poprvé vyhrál v Brně v České republice a celkově skončil devátý. O rok později získal svůj první světový titul na palubě Aprilia, než se přestěhoval do třídy 250 ccm, kde v italské továrně skončil druhý a první po sobě jdoucích sezónách. Poté na přelomu století přišel důležitý přechod do třídy 500 ccm u Hondy.

Rousey získal světový titul v letech 2001, 2002 a 2003, poté se přestěhoval do Yamahy v roce 2004, kde získal svůj čtvrtý titul v první divizi, poté s opakujícím se úspěchem v následující sezóně.

Dva další světové tituly pro Yamahu přinesly jeho počet devět do roku 2009, než nastoupil do Ducati. V letech 2011 a 2012 ale následovaly dvě neproduktivní a frustrující sezóny – začátek závodu, během kterého nedokázal přidat řadu světových titulů.

Rossi pak v letech 2014 až 2016 skončil druhý v řadě, přestože se vrátil s týmem Yamaha, který opustil, aby se připojil k Ducati.

Zatímco na stupních vítězů dominovali jezdci jako Jorge Lorenzo a Honza Marc Marquez, Rossi, který si připsal poslední vítězství na Velké ceně Nizozemska v roce 2017, nedokázal vyhrát ten nejnovější světový titul, který by ho dovedl na dvouciferné číslo.