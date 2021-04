Nová funkce „Heads Up“ odvádí uživatele Androidu od vyhledávání při chůzi

Služba Android Digital Wellbeing Service získává novou funkci „Heads Up“, která uživatele vyzývá, aby přestali zírat na své telefony při chůzi, Vývojáři XDA Zprávy. Zdá se, že je objekt zaveden v souboru Zkušební verze V aplikaci Digital Wellbeing Jeden uživatel Twitteru Hlášení o přijetí funkce na Pixel 4A.

Stránka nastavení Heads Up říká: „Pokud chodíte s telefonem, nezapomeňte se zaměřit na to, co je kolem vás.“ Připomenutí obsahují krátká oznámení s pokyny, jako jsou „Sledujte svůj krok“, „Buďte ostražití“ a „Hledat“ podle aplikace rozbalené v loňském roce. podle 9to5Google.

„Používejte opatrně.“ Google říká, i když je taková rada jasná: „Pozor nenahrazuje pozornost.“ Funkce se však jeví jako nezbytná Roztržitá chůze je stále nebezpečnější.

Digitální pohoda Jedná se o službu, která je součástí některých telefonů Android a pomáhá vám spravovat využití. Lze jej použít k nastavení omezení času, který strávíte určitými aplikacemi, nebo k nastavení „režimu před spaním“, aby byl telefon v noci například méně rušen.

Vývojáři XDA Zprávy naznačují, že se zdá, že Heads Up přichází na telefony Pixel jako první. Kontaktovali jsme Google ohledně dalších informací o nabídce.