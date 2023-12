Nový kmen koronaviru JN.1 se rychle šíří. Jak moc bychom se měli bát? | Zprávy o zdraví

Nová varianta se rozšířila do 41 zemí, kde ji Světová zdravotnická organizace klasifikuje jako „zájmovou variantu“.

V desítkách zemí byl objeven nový kmen SARS-CoV-2, viru, který před čtyřmi lety způsobil pandemii koronaviru.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý klasifikovala JN.1 jako „variantu vzbuzující obavy“. Poté, co byl v září poprvé objeven ve Spojených státech, se tento typ rozšířil do 41 zemí.

Nový kmen je nyní pečlivě sledován agenturami veřejného zdraví po celém světě kvůli jeho zvýšené rychlosti přenosu.

Zde je to, co byste měli vědět o plemeni a jeho současných rizicích.

Co je nový kmen COVID-19 JN.1?

Nový kmen koronaviru, JN.1, vzešel z nejnovější varianty před ním, nazvané BA 2.86. Ten je sám součástí varianty „Omicron“ – nebezpečnějšího kmene koronaviru 2019 (COVID-19), který dosáhl vrcholu v loňském roce.

Každý virus má své vlastní jedinečné „špičkové proteiny“, které mu umožňují infikovat buňky a způsobit specifické příznaky. Další změny nebo „mutace“ v sekvenci DNA těchto mutací naznačují vznik nové „varianty“ viru.

Varianty se mohou lišit v závažnosti, nakažlivosti a reakci na léčbu symptomů.

„Nová varianta vykazuje větší genetický rozdíl od svých předchůdců, což naznačuje pokračující vývoj viru,“ řekl Laith Abu Raddad, profesor zdravotnické politiky a výzkumu na Weill Cornell Medical College v Kataru.

Zatímco BA 2.86 má ve svých spike proteinech 20 mutací, JN.1 má 21 mutací. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pojmenovalo tuto další mutaci L455S a uvedlo, že může pomoci viru vyhnout se reakcím našich virů. Imunitní systémy.

Infikování koronavirem (COVID-19) nebo očkování obvykle umožňuje protilátkám imunitního systému bojovat s virem, když se mu znovu vystaví.

Kde byl objeven JN.1?

JN.1 byl poprvé detekován ve Spojených státech v září, měsíc poté, co byla v zemi zaznamenána jeho původní varianta BA 2.86. Světová zdravotnická organizace v pondělí oznámila, že virus se od té doby rozšířil do 41 zemí na základě 7344 sekvencí, které jí byly předloženy.

Sekvence virů z testů PCR jsou pravidelně analyzovány k detekci nových kmenů.

Přibližně za první měsíc představoval JN.1 pouze 0,1 % přenosů koronaviru ve Spojených státech. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je však od 8. prosince zodpovědná za 15 až 29 procent případů koronaviru.

Agentura však také poznamenala, že koronavirus v novém roce vyvrcholí.

Mezi další země s vysokým počtem případů patří podle Světové zdravotnické organizace Francie, Singapur, Kanada, Spojené království a Švédsko. Čína také minulý týden odhalila sedm případů.

Začátkem prosince byl JN.1 nalezen také v indickém státě Kerala. 79letá pacientka měla mírné příznaky podobné chřipce a od té doby se uzdravila. V pondělí ministr zdravotnictví sousedního státu Karnataka zavedl povinné nošení roušek pro osoby starší 60 let a také pro lidi se srdečními nebo dýchacími problémy. Indie zatím ohlásila 21 případů viru JN.1.

Měli bychom se obávat o JN.1?

CDC nenašlo žádné důkazy, které by naznačovaly, že JN.1 představuje zvýšené riziko pro veřejné zdraví ve srovnání s jinými variantami, a odborníci tvrdí, že nárůst případů může být součástí zimních trendů a podmínek.

Lidé na celém světě například tráví více času uvnitř budov, což umožňuje účinnější šíření patogenů. „Potřeba vytápění často vede ke snížené ventilaci v domácnostech, což poskytuje prostředí příznivé pro zvýšený přenos viru,“ řekl Abu Raddad.

Očekává se, že typy příznaků budou stejné jako u COVID-19 a jako preventivní opatření byla podporována opatření z doby pandemie, jako je sociální distancování a nošení roušek.

Abu Raddad poznamenal: „Ačkoli může dojít k nárůstu infekcí, neočekává se, že velká většina případů bude závažná.“

Co o JN.1 řekla Světová zdravotnická organizace?

Světová zdravotnická organizace v úterý také uvedla, že její hodnocení rizika je v současné době hodnoceno jako nízké a v případě potřeby bude aktualizováno. Jeho růstová funkce byla ohodnocena jako „Vysoká“ kvůli rostoucímu počtu případů v posledních několika týdnech.

Agentura poznamenala, že s nástupem zimy na severní polokouli narůstají také další respirační onemocnění, jako je chřipka, a že přenos viru JN.1 může zvýšit zátěž pro zdravotnická zařízení.

Technická ředitelka WHO pro COVID-19 Maria Van Kerkhove ve veřejném prohlášení uvedla, že agentura požádala členské státy, aby bedlivě sledovaly případy koronaviru a sdílely data o vzorcích, pokud budou k dispozici, aby mohly lépe posoudit cirkulaci a “ „Možná upravit to, co definujeme. “ Radí světu.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že vakcíny budou také nadále chránit před vážnými účinky této varianty.

Jaké jsou příznaky JN.1?

Stejně jako ostatní varianty koronaviru se příznaky budou lišit v závislosti na imunitě a celkovém zdraví člověka, uvádí CDC.

Mezi běžné příznaky patří horečka nebo zimnice, kašel, únava a bolesti těla.