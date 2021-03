Samia Solo Hassan řekl, že Majufuli se ve středu večer léčil v tanzanské nemocnici.

Opoziční vůdci však trvají na tom, že Magufuli alespoň před týdnem zemřel na virus Covid-19.

Tondo Liso z opoziční strany Chadima ve čtvrtek v rozhovoru pro keňskou televizní stanici uvedl, že Magufuli zemřel na COVID-19 počátkem března.

„Zprávu o smrti prezidenta Magufuliho jsem obdržel bez překvapení,“ dodal.

“Čekal jsem to pořád, od prvního dne, kdy jsem tweetoval 7. března … když jsem se zeptal na otázku ‘Kde je prezident Magufuli a jaký je jeho zdravotní stav?” “Dostal jsem informace z velmi spolehlivých zdrojů ve vládě, že prezident byl vážně nemocný Covid-19 a jeho situace je ve skutečnosti velmi špatná,” řekl Lissu z jeho belgické základny. CNN kontaktovala Lissu pro další komentáře.

CNN nemohla nezávisle ověřit jeho tvrzení. Tanzanské orgány rovněž nereagovaly na výzvy k vyjádření k Lesovým tvrzením.

Magufuli byl naposledy viděn na veřejnosti 27. února při tankování Intenzivní spekulace O jeho zdraví. Úředníci však trvali na tom, že je v dobrém zdravotním stavu.

Předseda vlády Qasim Majaliwa byl citován slovy: „Tanzané by měli být v míru. Váš prezident je zde, děkuji, že jste pro něj v poslední době silně hlasovali. Je zdravý, tvrdě pracuje a pro zemi plánuje.“ Domácí průměr 12. března.

Maria Sarunji Tshai, aktivistka a zakladatelka #ChangeTanzania, skupiny občanské společnosti, která podporuje svobodu projevu, říká, že tajemství a tajemství obklopující jeho smrt vypovídají o trvalém odkazu Magufuliho.

Ce-chaj řekl, že okolnosti jeho smrti a „utajení a zastrašování“, kterým občané čelí kvůli spekulacím nebo diskusím, „nám hodně říkají o tom, jaký prezidentský úřad zastával.“

„I nyní po jeho smrti se lidé stále bojí a mluví tiše,“ řekl Zihai.

Magufuli je pátým prezidentem Tanzanie a členem strany Chama Cha Mapinduzi (CCM), která vládne v zemi od získání nezávislosti v roce 1961.

Nyní, když je pryč, je Tanzanie v pohybu. Mnoho lidí věří, že země bojuje s druhou smrtící vlnou Covid. Zprávy jsou však z velké části nepotvrzené, protože Tanzanie přestala hlásit údaje Covid globálním zdravotnickým úřadům, například Světová zdravotnická organizace

Poslední hlášené počty 509 případů a 21 úmrtí byly v dubnu loňského roku.

Magufuli frustroval světové vůdce v oblasti zdraví poté, co zastavil celostátní sledování případů Covid – a obvinil zemi z mýtného z infekce vadnými testovacími soupravami.

A Kozy a ovce – pomocí importovaných testovacích souprav Covid-19 – vrátily pozitivní výsledky testů na virus, když byly odeslány do laboratoře v zemi, jejíž manipulátory nevěděli o zdroji vzorků. Loni v květnu je tvrdil Tyto nehumánní vzorky náhodně odebrané z tlapkyKozy a ovce – pomocí importovaných testovacích souprav Covid-19 – vrátily pozitivní výsledky testů na virus, když byly odeslány do laboratoře v zemi, jejíž manipulátory nevěděli o zdroji vzorků.

Smrt Magufuliho vyvolala mnoho otázek o tom, jak země postupuje tváří v tvář pandemii s obrovským informačním vakuem.

Společnost Magufuli nepředložila pro vakcíny Covid žádné nabídky, protože zpochybnila jejich bezpečnost a místo toho v boji proti této chorobě podpořila modlitby, bylinné přípravky a inhalaci páry.

Tsehai říká, že nedostatek informací znesnadňuje zdravotníkům a občanům poznat skutečnou situaci. Její organizace provedla neformální průzkum, aby získala „pohled“ na situaci COVID-19 v zemi v loňském roce.

“Vidíme více úmrtí a oznámení o smrti a více lidí odchází. Existují starší lidé a lidé ve věku 50 let. Rodiče nám také říkají, že děti jsou hospitalizovány s dýchacími potížemi,” řekla.

Zihai však dodal, že změny ani zdaleka nejsou bezprostřední. „Nic se nestane okamžitě. Musíme počkat a uvidíme, co Samia (Hassan) dokáže.“

V pátek složila Hassan přísahu jako první prezidentka v zemi.

Tsehai uvedl, že nový vůdce nyní potřebuje vybrat kandidáta na viceprezidenta a sestavit vládu.

„Jsme velmi znepokojeni. Musí jednat hned. Poslední ceremoniál, pohřeb a rituály budou událostmi superrozmetadla Covid,“ dodal Zihai.

Boj proti Covidovi modlitbou

Zbožný, oddaný a popírač šíleného Magufuliho Covid-19 opakovaně bagatelizoval závažnost Covid-19 v Tanzanii, zatímco loni v červnu po třech dnech masové modlitby vyhlásil zemi bez viru.

Odmítněte zavírat kostely, Volaní občané Chcete-li se připojit k dalším dnům kolektivní modlitby, popisovat virus jako „ďábelský“.

Magufuli 19. února řekl: „Modleme se a postme se tři dny, jsem si jist, že zvítězíme … Dnes pro muslimy, kteří již začali, a zítra pro soboty, kteří se modlí v sobotu a v neděli za křesťany.“

„Bůh tento národ nikdy neopustil. V loňském roce jsme zvítězili a postoupili jsme do kategorie středních příjmů uprostřed viru Corona,“ dodal.

Dios Valentin Royamo, který vede Centrum pro strategické spory, prodemokratické hnutí v Tanzanii, řekl CNN, že Magufuli nedokázal zajistit vedení při zvládání pandemie.

„Prezident Magufuli se schovával za náboženský fundamentalismus a dokázal popřít celý národ. Jeho jediný veřejně zaznamenaný projev o Covidovi se skládá z veršů z Bible,“ řekl Royamamu.

Náboženští vůdci však patřili k jeho nejtvrdším kritikům.

Otec Charles Kitima, tajemník biskupské konference v Tanzanii, což je skupina katolických biskupů, ve čtvrtek pro CNN řekl, že Magufuliho režim nepodnikl při jednání s koronaviry naléhavé kroky.

Kitima, který byl otevřeným kritikem reakce COVID-19 v Tanzanii za vlády Magufuliho, uvedl, že někteří členové katolické církve v Tanzanii možná zemřeli na komplikace spojené s COVID-19.

Řekl CNN, že „někteří členové církve trpěli dýchacími potížemi a kvůli tomu zemřeli“.

„Za měsíce od poloviny prosince 2020 do února 2021 jsme ztratili 25 kněží a 60 jeptišek … někteří zemřeli kvůli dýchacím potížím,“ řekl.

Dodal, že vzhledem k absenci testů nebylo možné zjistit velikost zranění v zemi.

Chyba Kitimy Magufuliho reakce na Covida, který do značné míry čerpal z náboženství a ignoroval vědecká doporučení.

“Nemůžete oddělit modlitbu od vědy. Náboženství je tam, aby podporovalo lékaře a výzkumníky. Věda a víra musí spolupracovat,” řekla Kitima CNN.

Royamo CNN řekl, že mnoho Tanzanců důvěřuje Majufuliho metodám – i když nekonvenčním.

Dodal: „Pokud by se prezident Magufuli objevil na veřejnosti v masce, nosili by ji i ti nejchudší psi v Tanzanii. Je to proto, že … Tanzánci věří ve svého šéfa více než jejich rodiče.“

Musa Khamis, projektový pracovník společnosti Good Neighbors, humanitární neziskové organizace v Tanzanii, řekl CNN: „Zatímco někteří moji přátelé a příbuzní vdechovali páru, aby bojovali proti této pandemii … staral jsem se o sebe dodržováním doporučených preventivních opatření Světová zdravotnická organizace a lékaři. Ostatní. “

26letý obyvatel poloautonomních zanzibarských ostrovů v Tanzanii uvedl, že přítomnost Covid-19 začala rezonovat u mnoha Tanzanců po smrti zanzibarského viceprezidenta Sajfa Šarífa Hamada, který zemřel v únoru po nakažení virem.

Hamad byl otevřeně informován o své nemoci, kterou oznámil tři týdny před svou smrtí.

„Lidé nyní nosí masky a často si umývají ruce,” řekl Khamis. „Myslím, že motivací je nedávná ztráta našeho viceprezidenta.”

Očekává se, že konec éry Magufuli povede k nové národní perspektivě na Covid-19.

Zbývá však zjistit, zda u nové tanzanské vůdkyně půjde jako obvykle, nebo zda změní směr a vytvoří prostor pro rozvoj vědy.