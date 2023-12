Legionářská nemoc u dvou lidí, kteří bydleli v hotelu NH resort

Dva případy legionářské choroby byly identifikovány u lidí, kteří zůstali v Mountain View Grand Resort ve Whitefieldu, a jeden člověk zemřel, uvedli v pátek zdravotní úředníci z New Hampshire. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb uvedlo, že v resortu pobývali dva starší občané ze zahraničí a země, ale stále probíhá vyšetřování, aby se zjistilo, jak a kde se nakazili. Jeden byl z Rhode Islandu a druhý z Massachusetts, řekl Benjamin Chan, státní epidemiolog. Obyvatel Massachusetts zemřel, zatímco obyvatel Rhode Islandu byl převezen do nemocnice, řekl Chan. Chan řekl, že tito dva lidé nebyli příbuzní a zůstali v hotelu v různých časech. U jednoho pacienta se v říjnu rozvinul zápal plic a druhý byl diagnostikován tento měsíc, řekl. >> Stáhněte si bezplatnou aplikaci WMUR a získejte aktualizace na cestách: Apple | Google Play < Dva případy legionářské choroby byly identifikovány u lidí, kteří zůstali v Mountain View Grand Resort ve Whitefieldu, a jeden člověk zemřel, uvedli v pátek zdravotní úředníci z New Hampshire. READ Byla nalezena vzácná planeta dvakrát větší než Země, kterou by mohl zcela pokrýt oceán Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb uvedlo, že dva starší lidé ze zahraničí zůstali v resortu, ale stále probíhá vyšetřování, aby se zjistilo, jak a kde se nakazili. Jeden ze dvou lidí byl z Rhode Islandu a druhý z Massachusetts, řekl Dr. Benjamin Chan, státní epidemiolog. Obyvatel Massachusetts zemřel, když byl obyvatel Rhode Island převezen do nemocnice, řekl Chan. Chan řekl, že tito dva lidé nebyli příbuzní a zůstali v hotelu v různých časech. U jednoho pacienta se v říjnu rozvinul zápal plic a druhý byl diagnostikován tento měsíc, řekl. >> Stáhněte si bezplatnou aplikaci WMUR a získejte aktualizace na cestách: jablko | Google Apps < Hotelová vířivka byla uzavřena a vyšetřovatelé testují vodní systém, řekl Chan. „Některé běžné příčiny, které se mohou často kontaminovat a následně šířit kontaminované kapky vody do vzduchu, zahrnují věci jako vířivky a vodní fontány,

řekl Chan. „V průběhu našeho vyšetřování hledáme tyto typy zdrojů, které by mohly způsobit šíření kontaminované vody a pak by lidé vdechovali kapičky vody a mohli by se nakazit." Toto onemocnění je způsobeno bakterií Legionella, která může kontaminovat vodní systémy. Zdravotníci uvedli, že lidé se mohou nakazit vdechováním kapiček vody ze sprch, vířivek nebo vodovodních baterií. Mezi příznaky legionářské nemoci patří horečka, kašel, dušnost, bolesti svalů, hlavy a zápal plic. Příznaky se obvykle rozvíjejí 2 až 14 dní po expozici. Obecně jsou více ohroženi starší lidé, lidé s oslabeným imunitním systémem a kuřáci. Nejnebezpečnější formou infekce je zápal plic. Chan řekl, že hosté by měli věnovat pozornost příznakům, zvláště pokud pociťují vážnější příznaky zápalu plic, jako je horečka, kašel a dušnost.