Elton John kritizuje snahy vlády vyřešit pravidla turné po brexitu

Sir Elton John řekl, že Spojené království riskuje „ztrátu budoucích generací talentů světové úrovně“, když kritizoval vládní úsilí o vyřešení vízových otázek pro hudebníky cestující po Evropské unii.

Ministerstvo digitálu, kultury, médií a sportu (DCMS) ve středu uvedlo, že jednalo s 19 zeměmi v Evropské unii, aby umožnilo britským hudebníkům a interpretům provádět krátké výlety bez nutnosti víza.

Nová pravidla, která vstoupila v platnost na začátku roku, nezaručují bezvízový styk hudebníků v Evropské unii a vzbuzují obavy, že by turné umělců mohlo v mnoha zemích, které navštíví, způsobit vysoké poplatky.

Sir Elton v prohlášení zveřejněném na Twitteru uvedl: „Když jsem byl zpočátku informován o nejnovějším oznámení od DCMS, moje vzrušení se rychle změnilo ve zklamání poté, co si uvědomil, že to bylo jen přepracování toho, co už víme.

“Je zapotřebí více jasnosti v tom, čeho přesně bylo dosaženo.”

“Je malá šance získat toto právo, aby se zajistilo, že další generace začínajících hudebníků a umělců se může zúčastnit turné. Rychlost je prvořadá.”

Musíme si udržet hybnou sílu k vynucení změny. Musí existovat řešení, krátkodobá i dlouhodobá, jinak riskujeme ztrátu budoucích generací talentů, které překonají svět. “

Země, na které se vztahuje prohlášení DCMS, jsou Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.

Vláda uvedla, že probíhají jednání se zbývajícími zeměmi EU, včetně Španělska, Portugalska a Řecka, s cílem sladit její ujednání se Spojeným královstvím, což umožňuje výkonným umělcům a pomocnému personálu návštěvu až na tři měsíce bez víza.

DCMS ve středečním prohlášení uvedl: „Chceme, aby skvělí britští umělci a další kreativní profesionálové mohli snadno cestovat do zámoří.

“Jsme si vědomi výzev, které kolem cest přetrvávají, a nadále úzce spolupracujeme s průmyslem.”

“Chceme zajistit, aby po zrušení omezení Covid-19 mohly prohlídky pokračovat a naši přední světoví kreativní a kulturní umělci mohli nadále cestovat, učit se svému řemeslu, rozšiřovat své publikum a ukazovat světu to nejlepší z britské kreativity.”

V červnu Sir Elton prozradil, že se s manželem Davidem Furnishem předtím setkali s tajemníkem pro brexit Lordem Frostem a Craigem Stanleyem, agentem Marshall Arts Tourism, aby diskutovali o turné po brexitu.