Britská královna Alžběta II. odložila důležité jednání poté, co jí lékaři doporučili odpočívat

Královna zůstává na zámku Balmoral, své venkovské rezidenci ve Skotsku, kde v úterý pozdravila Trusse a jejího předchůdce Borise Johnsona – poprvé za sedm desetiletí vlády královny premiér formálně podal demisi nebo byl jmenován mimo Buckinghamský palác. trůn.

Buckinghamský palác to oznámil předem Královna to neudělá 1000 mil zpáteční cesta ze Skotska. Královský zdroj řekl CNN, že rozhodnutí bylo vyhnout se jakýmkoliv alternativním opatřením na poslední chvíli, pokud by královna měla příležitostné problémy s mobilitou.