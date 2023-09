Ministr zahraničí Antony Blinken odcestoval v červnu do Pekingu na dva dny setkání, především samostatných rozhovorů s panem Xi, panem Wangem a panem Chenem, poté, co byl let zrušen během incidentu s balónem na začátku února. Ministryně financí Janet L. Yellenová se brzy poté vrátila do Pekingu a dostala se na titulní stránky tím, že povečeřela v oblíbené restauraci v oblasti Sanlitun. Která podává pokrmy z exotických hub. Následoval ji John Kerry, zvláštní vyslanec pro klima, a ministryně obchodu Gina Raimondo.

Když pan Blinken cestoval do Pekingu, poradci uvedli, že letní cesty byly součástí série návštěv na vysoké úrovni úředníků z obou zemí, dvou největších světových ekonomik. Ale v posledních týdnech američtí představitelé řekli, že neočekávají, že by do Washingtonu v brzké době přišli čínští ministerští úředníci. Místo toho se soustředili na pokus o uspořádání možné podzimní schůzky mezi panem Bidenem a panem Si Ťin-pchingem, která by se konala na okraj summitu vůdců asijsko-pacifické hospodářské spolupráce v listopadu.

Američtí představitelé však tvrdí, že to není jisté a čínští představitelé často nedají konečný souhlas s důležitým diplomatickým jednáním až do poslední chvíle, aby se pokusili vyvinout tlak na druhou zemi.

Pan Xi čelí domácím politickým problémům, protože čínská ekonomika zpomaluje, což vyvolává pochybnosti o perspektivách dalšího růstu země. Ve stejné době si stále větší počet čínských občanů v elitních kruzích stěžuje na směřování země, kritizují nedávné politiky pana Si Ťin-pchinga, stejně jako jeho pokračující prosazování ideologie strany a chlubení se svým osobním místem v historii strany.