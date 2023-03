Domácí Leighhann Goode zažehl výhru 4:2 nad severním Texasem

AUSTIN (KXAN) – Texaský prvňáček Leagan Goode si v této sezóně vedl skvěle.

První baseman zasáhl dvouběhový homerun, aby z něj udělal 4 běhy ve třetí směně, čímž ve středu na McCombs Field zvedl č. 9 Longhorns k vítězství 4-2 nad Severním Texasem.

Longhorns využili chyb Mean Green po Goodeově homeru k omezení dalších dvou jízd. Alyssa Washingtonová přišla skórovat po chybě a poté Courtney Day zasáhla obětavou mušku, aby skórovala Viviana Martinezová, která dosáhla na stejnou chybu jako Washington.

Estelle Czech dovolila ve druhé směně sólo homerun Kailey Gambleové, která Mean Greenovi zajistila krátký náskok, ale poté byla Češka fenomenální. Povolila dva běhy se sedmi údery a žádné chůze v pěti nadhozených směnách. Mac Morgan předvedl poslední dva nájezdy, aby se zachránil, což mu umožnilo odpálit sólo homerun s Tatumem Sparksem v šesté směně.

„Myslím, že si dnes večer potřebujeme zachovat klid poté, co se (severní Texas) brzy dostal do vedení,“ řekl trenér Longhorns Mike White. „Potřebovali jsme to shodit – a to jsme udělali – než se objevila Leighhann Goodeová a pokračovala v ukazování, že právě teď nehraje jako nováček. Měla výjimečný útok, aby nás vrátila do hry.“

Texas Awate North Texas 6-5 a Longhorns trefili pět singlů, aby skončili s Juddovým třetím homerunem v sezóně. Goode, rodák ze San Antonia, má nyní 510 za sezonu s 26 zásahy v 51 pálkách. V posledních třech zápasech porazila všechny své spoluhráčky.

Texas (12-2-1) hostí svůj třetí nekonferenční turnaj sezóny, když v pátek začíná Longhorn Invitational. Longhorns mají v pátek dva zápasy, zápas v 16:30 s Tennessee State a zápas v 19:00 s Louisianou. Na turnaji hrají také McNeese a Princeton.