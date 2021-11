Share on Facebook

Vědci pojmenovali starověkého plaza Brighstoneus simmondsi, o kterém se předpokládá, že pochází z období spodní křídy, asi před 125 miliony let. Rod Brighstoneous je pojmenován po Brighstone, anglickém městě poblíž místa vykopávek. Symondsey je odkaz na amatérského sběratele Keitha Symondse, který exempláře našel.

Kosti byly původně objeveny Symondsem v roce 1978 na Isle of Wight, ostrově u jižního pobřeží Anglie. Vzorky byly uloženy v Dinosaur Island Museum v Sandown, Isle of Wight, dokud nebyly o více než 40 let později prozkoumány pro jinou studii.

„V dnešní době je mnohem běžnější, ne-li běžnější, objevovat nové dinosaury spíše v muzejních trezorech než v terénu,“ řekl autor studie Jeremy Lockwood, doktorand z Muzea přírodní historie a University of Portsmouth v USA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ.

Lockwood v té době prováděl výzkum rozmanitosti velkých rostlinožravých dinosaurů, mezi které patřil Iguanodon a Mantellisaurus atherfieldensis, nejběžnější dinosauří fosilní exempláře dosud nalezené na ostrově.

Náhodný objev Po důkladném prozkoumání kostí si Lockwood uvědomil, že má na rukou nový typ dinosaura. Řekl, že Iguanodon i Mantellisaurus měli rovný a plochý nos, zatímco Brighstoneus měl kulatý nos. Lockwood dodal, že Brighstoneus měl také více zubů, které byly určeny ke žvýkání. V období spodní křídy, řekl, nebyly trávy a kvetoucí rostliny široce dostupné, takže dinosaurus pravděpodobně musel jíst tvrdé rostliny, jako je jehličí a kapradiny. Pomocí stehenních a stehenních kostí vědci odhadli, že dinosaurus byl asi 26 stop (8 metrů) dlouhý a vážil asi 2 200 liber (1 000 kilogramů). Před tímto objevem vědci identifikovali všechny jemné kosti nalezené na ostrově jako Mantellisaurus, zatímco větší kosti byly klasifikovány jako Iguanodon. „Brighstoneus ukazuje, že ve spodní křídě leguanodontium bylo více rozmanitosti, než jsme si uvědomovali,“ řekl Lockwood. READ Odborníci se obávají, že nepřiměřená míra očkování ve Spojených státech souvisí s trendy v případě Covid-19 Postaveno jinak Poznamenal, že vzorky Brighstoneus byly také o 4 miliony let starší než kosti Mantellisaura, takže by se dalo tvrdit, že je nepravděpodobné, že by šlo o stejný druh kvůli dlouhému časovému období mezi těmito dvěma. Matthew McCurry, kurátor paleontologie v Australském muzeu v Sydney a docent na University of New South Wales, který se studie nezúčastnil, uvedl, že některé kostní rysy, jako je linie čelisti, jsou pro Bridgestone jedinečné. Delší čelist, řekl McCurry, byla schopna pojmout 28 zubů, o něco více než jakýkoli jiný blízce příbuzný druh. Lockwood se zajímá o výzkum, zda diverzita dinosaurů v průběhu času kolísala, nebo zda zůstala stejná po celý milion let. McCurry řekl, že kosti dinosaurů by také mohly odhalit, jak Země vypadala před miliony let. „Popis nových typů dinosaurů je prvním krokem k tomu, abychom dali dohromady, jak tyto minulé ekosystémy vypadaly, a abychom se naučili, jak se v průběhu času měnily,“ řekl. Studie s názvem Brighstoneus simmondsi byla zveřejněna ve středu v Journal of Systematic Paleontology.

revize: Starší verze tohoto příběhu nesprávně napsala Bridgestone.