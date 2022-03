Max Verstappen Fanoušek Talon Grixpur na plný plyn po historické sezóně 2021 | kolo ATP

Zatímco belgicko-nizozemský jezdec Max Verstappen o víkendu na Grand Prix Bahrajnu začíná svou snahu o druhé mistrovství světa formule 1 v řadě, nizozemský tenista Talon Grixpor bude v jeho rohu.

Pětadvacetiletý závodník, který se příští týden zúčastní Miami Open v podání Itau, si ve formuli 1 hodně užívá. V prosinci, kdy Verstappen vyhrál mistrovství světa v Abu Dhabi, byl Grixpur nadšeným divákem.

Griekspoor nedávno řekl ATPTour.com: „Bylo to šílené. To byl pravděpodobně jeden z největších úspěchů ve sportu za opravdu dlouhou dobu. Max podává pro nizozemský sport neuvěřitelné výkony. Jsme velmi malá země. Myslím, že všichni lidé v Holandsku mají byl ve formuli 1 už dávno [while]Je to populární sport, ale protože se Maxovi od té doby, co s ním začal, tak daří, bylo to šílené. Bylo to všechno o formuli 1.

„Jeho vítězství v šampionátu v tom posledním kole bylo docela šílené. Nebyl jsem v té době v Holandsku, byl jsem v hotelovém pokoji a skákal jsem přes svůj hotelový pokoj velmi vzrušený. Ale ano, to bylo opravdu velké a on udělal skvělý práce.“

📧 Pro všechny oficiální novinky a exkluzivní rozhovory se přihlaste k odběru našich newsletterů

V té době byl Griekspoor v České republice, kde připustil, že během závodu bylo hodně stresových momentů.

„Pamatuji si, jak jsem jel z letiště, špatné spojení, sledoval jsem telefon, zkoušel jsem na jiném telefonu, abych získal lepší spojení, on neustále ztrácel spojení. Ale pak to vypadalo opravdu špatně, protože Lewis byl mnohem rychlejší.“ řekl Grixborough. „Pak safety car… Vrátil jsem se do svého hotelu sám ve svém pokoji. Bylo to šílené, křičel jsem, kluci z mého týmu [in] Místnost vedle mě byla jako: „Co to děláš? Jsi v pořádku?“

Griekspoor s motorsportem vyrůstal v rodině, i když se do něj moc nezapojoval a i v té době jen pro zábavu. Několikrát viděl Verstappena, ale nikdy se oficiálně nesetkal s závodním šampionem.

Nizozemec se ale sám stává hvězdou. V loňském roce Griekspoor vytvořil rekord v počtu titulů na okruhu ATP Challenger Tour v jedné sezóně se sedmi tituly. 25letý hráč si až do konce sezóny plně neuvědomoval rozsah svých úspěchů.

„Jen pokračujete od jednoho turnaje k dalšímu. Pak na začátku roku začnete v ATP a to je pravděpodobně bod, kdy si uvědomíte, ‚Odvedl jsem dobrou práci‘,“ řekl Grixborough. „Teď hraji ATP každý týden, ale ty pracuj dál.“

Také by se vám mohlo líbit: Tallon The Titan: Griekspoor si nárokuje sedmý titul Challenger z roku 2021

Griekspoor začal rok 2021 na 153. místě. Po něco málo přes 14 měsících je na špici, aby se dostal do top 50.

„Někdy je dobré si uvědomit, jak dobře jsi to udělal, a také být hrdý na to, co jsi dokázal. Není to normální, ne každý to dělá, jde to tak rychle,“ řekl Grixborough. „Je spousta dobrých lidí, všichni jedeme opravdu rychle. Vypadá to normálně, ale normální to není, tak to je. Moc mě to baví.“

Griekspoor se stejně jako Verstappen nebojí velké scény. Když mu bylo 21 let, překvapil Stana Wawrinku v Rotterdamu. Na domácí akci porazil také 15 nejlepších hráčů Karena Chačanova a Aslana Karaceva.

„Měl jsem tam několik opravdu dobrých vítězství,“ řekl Grixborough, „a zjevně jsem tam porazil některá velká jména. Letos Karatsev, šílený zápas. Když jsem se vrátil, nebyl jsem nikde, porážel mě. Tam letos nebylo mnoho fanoušků [because of the Covid-19 pandemic]Myslím, že stejně jako 1 250 lidí, ale roky předtím, než se hrálo na dvoře, bylo úplně vyprodáno, což bylo asi 10 000 lidí. Rád hraji doma, rád hraji před publikem, rád hraji na velkém stadionu. To je pro mě důvod, proč hraji tenis.“

Griekspoor nejen, že loni odehrál spoustu zápasů díky úspěchu na ATP Challenger Tour, ale také získal neocenitelné zkušenosti proti některým z nejlepších hráčů tohoto sportu. Nizozemec prohrál s Alexandrem Zverevem ve Wimbledonu a Novakem Djokovičem na US Open.

„Baví mě hrát s těmito kluky, jsem připraven s nimi bojovat. Jsem připraven s nimi bojovat, ai když jsem prohrál, pořád si ten boj užívám,“ řekl Grixborough. „Snažím se zjistit, kde se mohu zlepšit. Tihle kluci jsou dobří, opravdu dobří.“

Ještě před rokem měl Griekspoor za cíl proniknout do první stovky žebříčku ATP. A toto číslo překonal, protože rok 2021 zakončil do konce roku s číslem 65. Na cíle pro rok 2022 si dávat číslo nechce.

„Jen se těším, až budu týden co týden hrát s těmito kluky,“ řekl Grixborough. „Možná někde hledám svůj první titul na ATP. Proč ne? Pro mě je úroveň ve Challengerech taky těžká. Není to tak, že by se to moc lišilo, takže možná je to cíl, ale není to tak, že bych to nezvládl.“ Myslím, že mě čeká ještě mnoho let.

„Cítím se sebevědomě, hraju dobře, bojuji s nejlepšími hráči světa, takže se na to těším.“