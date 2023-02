Měl by mít Měsíc své vlastní časové pásmo?

Pacifický čas, východní čas, greenwichský čas – a jednoho dne možná měsíční čas?

S desítkami lunárních misí plánovaných na nadcházející roky – včetně těch zaměřených na budování základen a dalších stanovišť na Měsíci – by mohl být čas na nějakou synchronizaci, Tvrdí to Evropská kosmická agentura.

Čas ve vesmíru se obvykle vypočítává na základě času na Zemi, ale protože různé země plánují operovat na Měsíci a kolem Měsíce, může to vyžadovat univerzální metodu pro nastavení času na povrchu Měsíce.

Nastavení standardního a dohodnutého časového pásma pro Měsíc nejen usnadní spolupráci vesmírných agentur po celém světě, ale může také zajistit přesnější orientaci a navigaci na měsíčním povrchu.

Podle evropských vesmírných úředníků však existují některé velké překážky. Za prvé, zatím není jasné, zda by za definování a udržování „měsíčního času“ měla být zodpovědná jediná vesmírná agentura. A pokud se vytvoří nové časové pásmo, mělo by to souviset s časem na Zemi, nebo by se mělo chovat zcela samo?