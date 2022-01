Nový Yu-Gi-Oh! Vydána stealth hra

Nová a bezplatná hra Yu-Gi-Oh! Hra byla vydána tajně. Konkrétněji, od dnešního večera si mohou uživatelé Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S a Xbox Series X stáhnout Yu-Gi-Oh! mistr soubojů Volný, uvolnit. Jak víte, tolik očekávaný Yu-Gi-Oh byl oznámen minulý rok, ale neměl datum vydání, a proto je dnešní vydání považováno za tajné.

Podle Konami, Yu-Gi-Oh! Master Duel je definitivní verzí arkádové hry, a proto je z ní mnoho fanoušků série nadšených poté, co se nasytily variacemi a občasnými prvky základního zážitku. Jak Konami popsalo hru, Yu-Gi-Oh bude první! Od nynějška jde o videohru, což znamená, že hráči by měli očekávat velkou podporu, ale zatím je to jen předpoklad.

„Konečně, Yu-Gi-Oh! Digitální karetní hra, na kterou jste čekali, „Přečtěte si oficiální upoutávku hry.“ Definitivní verze soutěžní karetní hry, která se vyvíjí více než 20 let! Duel na nejvyšší úrovni proti duelantům z celého světa.“

Yu-Gi-Oh! mistr soubojů Nyní k dispozici na Nintendo Switch, PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S a Xbox Series X. Níže můžete pokračovat ve čtení více o hře, díky jejím oficiálním klíčovým funkcím:

– Hrajte duely na jakékoli úrovni!

Kompletní hra Yu-Gi-Oh! Zkušenosti jsou dostupné každému na jakékoli úrovni dovedností. Nedělejte si starosti, pokud jste nový hráč nebo pokud jste nějakou dobu nehráli duel, naše in-game tutoriály vás naučí základy hry Yu-Gi-Oh! Směnárenská karetní hra. Po dokončení dostanete balíček, který vám pomůže začít vaši cestu!

Sbírejte nové karty, jak budete postupovat hrou, abyste zvýšili své balíčky!

– Střídejte formáty turnajů

Smíchejte to a vyzkoušejte své šermířské dovednosti! Hráčům budou k dispozici různé akce a turnaje.

Stavte a bojujte pomocí různých balíčků s více než 10 000 individuálními kartami a speciálními pravidly jedinečnými pro turnaje!

Vyberte si turnaj, ve kterém se chcete utkat, a usilujte o první místo!

– Odhalte příběhy za kartami

Solo Mode vás provede tematickými příběhy z Yu-Gi-Oh! Směnárenská karetní hra. Zdokonalte své šermířské dovednosti dokončováním příběhů.

Doporučeno pro začátečníky, vracející se hráče a každého, kdo má zájem dozvědět se více o tradicích světa Yu-Gi-Oh! Směnárenská karetní hra.

– Další funkce