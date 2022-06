Američtí veteráni zajatí na Ukrajině poprvé spatřeni na záběrech ruské televize

novéNyní můžete poslouchat články Fox News!

Dva američtí veteráni prohráli Minulý týden na Ukrajině Byli uvedeni v ruském zpravodajském vysílání, kde svým blízkým říkali, že je zajali ruští separatisté.

Na záběrech, které v pátek odvysílal ruský kanál RT, se poprvé objevili pohřešovaní muži, Alex Drewic a Andy Huynh, Oba jsou z Alabamy, Byli viděni od té doby, co se 9. června ztratili.

„Mami, chci ti jen říct, že jsem naživu a doufám, že budu co nejdříve doma,“ řekl Drwick na záběrech.

Během videa je vidět, jak rychle mrkne na svou matku a požádá ji, aby se postarala o jeho psa. „Takže za mě Diesel miluji. Miluji tě,“ dodal.

Diana Shawová, Derwickova teta, uvedla, že videozáznam obsahoval tajné slovo a gesto, o kterých mluvili během jeho návštěvy. Předchozí turné v Iráku, Ověřte jeho identitu a dejte jí vědět, že je v pořádku.

Kanál RT odvysílal zprávu v angličtině s tím, že Američané se oddělili od své skupiny, když se přiblížili k ruské hlídce a vzdali se. Zpráva dodala, že separatistické síly podporované Ruskem muže zadržují.

Drueke dříve sloužil v americká armáda, Což zahrnovalo dvě cesty do Iráku. Howe dříve sloužil v námořní pěchotě Spojených států.

Spojené státy ani ruská vláda zadržení amerických mužů nepotvrdily.

Dříve americká vláda prohlásila, že každý Američan zajatý na Ukrajině by měl být považován za válečného zajatce, a tedy chráněn jako bojovník podle obecných konvencí. Ruští vojenští představitelé ale uvedli, že mezinárodní bojovníci budou považováni za žoldáky a nedostanou takovou ochranu.

v pátek, prezident Joe Biden Reportér se ho zeptal na pohřešované Američany.

Prezident odpověděl: „Nevím, kde jsou, a chci mít jasno: Američané by neměli jezdit na Ukrajinu.“ „Opakuji to znovu, Američané by neměli jezdit na Ukrajinu.“

K této zprávě přispěla agentura Associated Press.