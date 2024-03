Síla hudby na kognitivní vzrušení

souhrn: Nová studie zkoumá dopad subjektivní hudby na kognitivní vzrušení a výkon, přičemž vychází z teorie obráceného U Yerkes-Dodsonova zákona. Studie používala fyziologické a behaviorální signály účastníků k mapování úrovní vzrušení proti výkonu a odhalila, že hudba může významně ovlivnit produktivitu jednotlivce tím, že sladí vzrušení s optimální úrovní.

Bylo zjištěno, že zejména evokativní hudba zvyšuje výkon a demonstruje potenciál hudby jako jednoduchého každodenního nástroje pro regulaci kognitivních stavů. Tento výzkum otevírá dveře personalizovaným rozhraním mozek-počítač, které upravují vzrušení tak, aby zlepšily kognitivní výkon při každodenních úkolech.

Studie potvrzuje Yerkes-Dodsonův zákon tím, že ukazuje inverzní vztah mezi kognitivním vzrušením a výkonem, přičemž optimálních výsledků je dosaženo při středních úrovních vzrušení. Účastníci vystavení vzrušující hudbě si vedli lépe, což zvýrazňovalo schopnost hudby pozvednout vzrušení do prospěšného stavu. Výzkum představuje dekodér vzrušení založený na výkonu, který poskytuje pohled na přizpůsobení intervencí, jako je hudba, individuálním kognitivním a fyziologickým profilům za účelem zvýšení produktivity.

zdroj: Newyorská univerzita

Stavy lidského mozku jsou nepozorovatelné stavy, které se mohou neustále měnit v důsledku vnitřních a vnějších faktorů, včetně kognitivního vzrušení, známého také jako intenzita emocí, a stavů kognitivní výkonnosti.

Udržování vhodné úrovně kognitivního vzrušení může zvýšit produktivitu během každodenních kognitivních aktivit. Proto je sledování a regulace stavu vzrušení jednotlivce na základě kognitivního výkonu pomocí jednoduchých každodenních intervencí, jako je hudba, klíčovým tématem ke studiu.

Vědci z NYU Tandon pod vedením Rose Fakih – inspirovaní zákonem Yerkes-Dodson v psychologii, známým jako zákon obráceného U – zkoumali vztah mezi vzrušením a výkonem prostřednictvím kognitivního úkolu v přítomnosti personalizované hudby.

Výzkum je publikován v IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Yerkes-Dodsonův zákon říká, že výkon je funkcí vzrušení a má vztah ve tvaru obráceného písmene U s kognitivním vzrušením, tj. střední úroveň vzrušení vede k optimálnímu výkonu, a na druhé straně příliš vysoká úroveň vzrušení může vést k optimálnímu výkonu. V případě úzkosti může při nedostatečné úrovni vzrušení následovat nuda.

V této studii si účastníci vybrali hudbu s klidnými i vzrušujícími hudebními složkami, aby napodobili prostředí s nízkým a vysokým vzrušením. K dekódování základního vzrušení a výkonu ve vztahu k každodennímu prostředí použili periferní fyziologická data a také signály chování ve virtuálních dekodérech.

Zejména elektrická aktivita (EDA) byla široce používána jako indikátor kvantové excitace. Současně jsou běžnými pozorováními kognitivního výkonu behaviorální údaje, jako jsou série správných/nesprávných odpovědí a reakční doba.

Datové body vzrušení a výkonu dekódované do rámce pro vzrušení-výkon zobrazují tvar obráceného U, který je v souladu s Yerkes-Dodsonovým zákonem. Výsledky také ukazují celkově lepší výkon účastníků pod vzrušující hudbou na pozadí.

Na základě Yerkes-Dodsonova zákona vyvinuli vědci dekodér vzrušení založený na výkonu, který dokáže zachovat a vysvětlit dynamiku kognitivního výkonu. Tento dekodér může poskytnout hluboký vhled do toho, jak fyziologické reakce a kognitivní stavy ovlivňují produktivitu.

Přestože výsledek může ovlivnit mnoho faktorů, jako je povaha kognitivního úkolu, výchozí stav účastníka a typ použité hudby, může být možné zlepšit kognitivní výkon a posunout vzrušení jedince z levé nebo pravé strany. mozek. Křivka pomocí hudby.

Zejména základní úroveň vzrušení se mezi lidmi liší a hudba může být vybrána tak, aby se vzrušení nastavilo v požadovaném rozsahu.

Výsledky tohoto výzkumu mohou přivést výzkumníky blíže k vývoji praktického a personalizovaného uzavřeného rozhraní mozek-počítač pro regulaci vnitřních mozkových stavů v každodenních činnostech.

„Bayesovské vyvozování skrytého kognitivního výkonu a stavů vzrušení v přítomnosti hudby„Od Rose Fakih a kol. jáEEE Open Journal for Engineering in Medicine and Biology.

Bayesovské vyvozování skrytého kognitivního výkonu a stavů vzrušení v přítomnosti hudby

Fotbalová branka: Špatné řízení vzrušení může vést ke snížení kognitivní výkonnosti. Definování modelu a dekodéru pro odvození kognitivního vzrušení a výkonu přispívá k regulaci vzrušení prostřednictvím neinvazivních motorů, jako je hudba.

Metody: Používáme výchozí přístup filtrování v rámci rámce maximalizace očekávání ke sledování skrytých stavů během úlohy n-back za přítomnosti klidné a vzrušující hudby. Stavy vzrušení a výkonu dekódujeme z vodivosti pokožky a signálů chování. Odvozujeme model výkonu buzení založený na Yerkes-Dodsonově zákonu. Navrhujeme dekodér buzení založený na výkonu s ohledem na odpovídající výkon a vodivost pokožky jako zpětnou vazbu.

Výsledek: Je demonstrována excitační a kvantitativní výkonnost. Existenci Yerkes-Dodsonova zákona lze vysvětlit vztahem mezi vzrušením a výkonem. Výsledky ukázaly vyšší výkonnostní matice v rámci vzrušující hudby.

Závěry: Dekodér buzení založený na výkonu má lepší shodu s Yerkes-Dodsonovým zákonem. Naši studii lze realizovat při návrhu neinvazivních uzavřených systémů.