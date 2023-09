Alcaraz se dostal do čtvrtfinále US Open s výjezdy Pegula a Jabeur

Španěl Carlos Alcaraz reaguje poté, co si zajistil své místo ve čtvrtfinále US Open, přímým vítězstvím nad Matteem Arnaldim (Ed Jones).

Carlos Alcaraz postoupil v pondělí do čtvrtfinále US Open, když losování žen dominovalo překvapení, když se Ons Jabeur a Jessica Pegula staly nejnovějšími vysoce hodnocenými hráčkami, které turnaj opustily.

Obhájce titulu Alcaraz, který na své cestě do čtvrtfinále ztratil pouze jeden set, předvedl dominantní podívanou a přemohl italského světového číslo 61 Mattea Arnaldiho, když vyhrál 6-3 6-3 6-4 za 1 hodinu a 57 minut.

Dvacetiletý Alcaraz se uchází o to, aby se stal prvním mužem od Rogera Federera v roce 2008, který úspěšně obhájil US Open poté, co loni poprvé vyhrál titul.

Španělův čtvrtfinálový soupeř bude potvrzen později v pondělí, Alcaraz se ve středu ve čtvrtfinále utká buď s Němcem Alexanderem Zverevem, nebo italským šestým nasazeným Yannickem Sinnerem.

Zápas se Sinnerem bude opakováním loňské čtvrtfinálové klasiky mezi oběma muži, která vytvořila rekord v historicky nejkratším zakončení zápasu US Open po skončení ve 2:50.

„Myslím, že síla od začátku až do posledního míče, hrál jsem opravdu silnou hru, méně chyb,“ řekl Alcaraz po pondělní rychlé výhře.

„S celkovým výkonem jsem opravdu spokojený.“

V ostatních zápasech mužů se Rus Andrej Rublev, osmý nasazený, kvalifikoval v pondělí tím, že porazil Brita Jacka Drapera 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

Rublev se utká s vítězem pondělního zápasu mezi ruským třetím nasazeným Daniilem Medveděvem, šampionem z roku 2021, a Australanem Alexem de Minorem, nasazeným 13.

– Pegula potopená přátelským ohněm –

V losování žen padlo více semen den poté, co světová jednička a obhájkyně titulu Ija Swatic vypadla ve čtvrtém kole.

Americkou třetí nasazenou Jessicu Pegulaovou ve dvou setech porazila krajanka a blízká přítelkyně Madison Keysová, zatímco pátá nasazená Jabeur z Tuniska, která prohrála v loňském finále, byla vyřazena 6-2 6-4 Číňankou Cheng Kenwen.

Pegulaová vstoupila na US Open s tím, že sní o svém vůbec prvním grandslamu, povzbudila ji vítězství na Canadian Open WTA 1000 minulý měsíc.

Ale kampaň 29letého hráče se náhle zastavila před zaplněnou Arthur Ashe Arenou, když finalista US Open z roku 2017 Keys zaznamenal dominantní vítězství 6-1 6-3 za pouhých 61 minut.

Pegula nezůstala bez odpovědi, když Keysová nastřílela šňůru 21 vítězných bodů na svých šest.

Keysová potrestala vratké podání své kamarádky a pětkrát ji zlomila na cestě k pohodlné výhře.

„Vždy je těžké hrát kamaráda, ale v tuto chvíli jsme to dělali celý život,“ řekl 28letý Keys.

„Když se dostaneme na hřiště, je to jen práce, a když slezeme ze hřiště, jsme zpátky mezi přáteli.“

Keysová, nasazená jako 17., se ve středu ve čtvrtfinále utká s českou wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou.

Vondroušová, devátá nasazená, si zajistila místo ve čtvrtfinále porážkou nenasazené Američanky Peyton Stearnsové poté, co po setu zvítězila 6:7 (3/7), 6:3, 6:2.

Vondroušová se v červenci zapsala do historie tím, že se stala první nenasazenou ženou, která vyhrála Wimbledon, svůj první grandslamový titul.

Čtyřiadvacetiletá hráčka se na US Open nikdy nedostala přes čtvrté kolo a po pondělním vítězství přiznala, že postup do čtvrtfinále překvapila sama sebe.

„Jsem tak šťastná,“ řekla Vondroušová. „Vlastně jsem to po Wimpym nečekal, byl tam velký tlak. Uvidíme, co bude dál.“

Mezitím Jabeur, která od svého příjezdu do New Yorku trpí chřipkou, konečně viděla, jak jí štěstí uteklo poté, co se ve svých předchozích dvou zápasech prodrala k třísetovým výhrám.

Tunisanka nedokázala odpovědět na kombinaci síly a přesnosti 23. nasazené Zeng, protože 20letá hráčka ze Si-anu vypadala mnohem ostřeji než její unavená soupeřka.

„V tuto chvíli jsem velmi šťastný a nadšený, že mohu hrát na velkém kurtu. Dnes jsem si vedl opravdu dobře,“ řekl Cheng.

Cheng je první Číňankou, která se dostala do čtvrtfinále US Open od Wang Qiang v roce 2019. Dvojnásobná šampionka majoru Li Na se dostala do semifinále v New Yorku v roce 2013 a Peng Shuai o rok později.

Zheng se ve čtvrtfinále utká buď s druhou nasazenou Arynou Sabalenkovou, která se po nedělní smrti Swiatekové stane ženskou světovou jedničkou, nebo s Ruskou Dariou Kasatkinovou. Sabalenka a Kasatkina hrají noční zápas později v pondělí.

