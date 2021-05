Ruský špionážní tým zanechal stopy, které posílily pravidlo odměňování CIA

V červnu loňského roku The Times uvedl, že došlo k hodnocení CIA a že Bílý dům vedl meziagenturní snahu přijít s možnostmi reakce, ale poté žádné z nich nepovolil.

Tváří v tvář oboustranné kritice obhájila Trumpova administrativa svou nečinnost tím, že bagatelizovala hodnocení jako příliš slabé na to, aby ho bylo možné brát vážně, a falešně popřelo, že by bylo sdíleno s prezidentem Donaldem J. Trumpem. Ve skutečnosti to bylo zahrnuto do jeho denní prezidentské zprávy napsané koncem února, uvedli dva úředníci.

Na svědectví Kongresu američtí vojenští vůdci, kteří během Trumpovy éry pravidelně komunikovali s Bílým domem, uvedli, že by byli pobouřeni, kdyby to byla pravda, ale neviděli žádné důkazy o tom, že by jakýkoli útok byl výsledkem odměn. Někteří vojenští činitelé umístění v Afghánistánu, stejně jako někteří vyšší představitelé Pentagonu a ministerstva zahraničí, věřili, že CIA má pravdu, podle úředníků obeznámených s v té době vnitřními úvahami.

Mezi těmi, kterým byly důkazy a analýzy přesvědčivé, byl Nathan Sales, nejvyšší politicky jmenovaný protiteroristický úředník ministerstva zahraničí během Trumpovy vlády.

„Zprávy, že Rusko nabízelo bonusy na hlavy amerických vojáků, byly natolik závažné, že vyžadovaly ráznou diplomatickou odpověď,“ uvedl tento týden pan Sales v e-mailu.

Vysoký představitel Pentagonu a tehdejší ministr zahraničí Mike Pompeo vydal varování ohledně této záležitosti svým ruským protějškům, a to ve virtuálním nesouhlasu s Bílým domem.