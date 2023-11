Hrůša řídí Staatskapelle Berlin v Symphony Center

Poté, co v roce 2006 odstoupil z funkce hudebního ředitele Chicago Symphony, se Daniel Barenboim vrátil k dirigování orchestru jako host pouze jednou, v roce 2018. V posledních letech vedl zhoršující se zdravotní stav Barenboima k formálnímu odchodu z pozice generálního hudebního ředitele. Staatsoper Berlin dříve Od letošního roku. ; V příští sezóně ho nahradí Christian Tielemann.

Vzhledem k tomu to nebyl zrovna šok, když Barenboim začátkem tohoto měsíce oznámil své odstoupení ze severoamerického turné se Staatskapelle House Orchestra, které zahrnovalo vystoupení v Symphony Center. Ale rozhodně to bolelo. Zůstává nejasné, kdy nebo zda se Barenboim (81) vrátí do Chicaga. S Michaelem Tilsonem Thomasem na pódiu a zkoušce s CSO tento týden po diagnóze rakoviny a sérii zrušení kvůli zdraví je těžké tento týden necítit tíhu dlouhého loučení.

To úterý Rozloučení Přetavila se v pozoruhodné shledání: český dirigent Jakub Hrša, čerstvě po triumfálním turné Lyricovy „Jenůfy“ a sám horký kandidát na hudebního ředitele ČSO, debutoval ve Staatskapelle místo Barenboima.

Rozhoupat se jako Brahmsovy symfonie – dvojitý účet č. 3 a 1 v tomto pořadí – je tak blízko nejlepšímu scénáři, v jaký by alternativní dirigent mohl doufat. Ale udělat z těchto známých přátel stejně okouzlující, plné vášně, vynalézavosti a protitónových detailů, jako byli v úterý? Hrůša a Statskapelle jsou jistě teprve na začátku dlouhého a plodného partnerství.

Bylo to skutečně partnerství. Hrůša možná zmapoval tento obrovský výkon, ale jeho výšky byly všechny výšky Staatskapelle. Jejich zvuk je vycpaný a pastelový, ale podpořený silnou čistotou ve vnitřních hudebních linkách. Stejně jako jejich Berlíňané ve filharmonii, kteří se zde objevili před rokem, ani Staatskapelle neskrývá své složité osobnosti v zákulisí. Klíčová výměna uprostřed programu podtrhla vynalézavost hudebníků Staatskapelle, republiky sólistů spojených vervou a nasazením.

Jsou to emoce, které nosí na rukávu, v dobrém i ve zlém. Úsměvy někdy zachytily hráče na smyčcové nástroje uprostřed a vlnily se, zdánlivě telepaticky, jejich částí. Později, v Brahmsově První symfonii, když se nové kolo trubek ukázalo jako důsledně nekonzistentní, se setkali s ostrými pohledy svých kolegů v jiné sekci. Při odchodu ze sálu byly komentáře diváků shrnuty následovně: Staatskapelle hrají, jako byste slyšeli jejich srdce. Nemělo by to být tak vzácné, jak to je.

První věta Brahmse 3 okamžitě demonstrovala, co tento orchestr dokáže: útoky sforzando, které rozvířily vzduch a pak svištěly do prázdna, a crescendo, které se zdálo bobtnat bez konce. Tibor Riemann oživil jemný začátek Andante pulzujícím, slunným klarinetovým sólem a Allegretto, které následovalo, bylo prostě jedinečné: gobelín hedvábného zvuku, housle se pohupovaly dovnitř a ven z tématu violoncella. Tam v první větě procházely souborem slabé ozvěny melodie jako sen.

Symfonie nedopadla úplně na zem, jak slibovala její partitura – v úterý tam bylo ještě něco soudržného, ​​v posledních taktech Allegra trčela pevná bubenická palička. Očekával jsem, že bude následovat Symfonie č. 1, jejíž přísnější přístup jako by předpokládal. A priori, v těchto dřívějších dílech bylo možné dosáhnout mnohem mělčích hloubek. Průměrný celkový výkon – střapaté struny, béžové otočky kláves – ničemu nepomohl, i když Hrůšův styl na pódiu zůstal jasný a intuitivní jako vždy.

Ale právě když se zpočátku zdálo, že Brahms vyrazil jako excentrický nevlastní syn, následovalo čtvrté hnutí promíchání DNA, které se zavázalo, že navždy změní způsob, jakým člověk tu slavnou hudbu slyší, a vymaže vzpomínky na všechny vady, které jí předcházely. Hershův náklaďák se na začátku pohybu zdál sahat až ke stropu, což bylo ještě více strašidelné díky prudké záři bubnu Stefana Müllera. Při zpětném pohledu byly Harshovy záměrné kousky v posledním kole symfonie více než uspokojivé – byly očistné.

Carsten Hofmann a Sebastian Busch zahráli přechod dua trubek do Allegro Non troppo, jako by spíše dýchali svými nástroji než vydechovali – nekonečné, životodárné zvukové bouře. Skvěle jim odpovídal brilantní trombónový refrén, který po celý večer ve výrazném a nejhlasitějším projevu osciloval od varhanního až po vrčení.

Hrůša statečně chválil každou sekci za dlouhotrvajícího potlesku; Zářivá Staatskapelle mu laskavost oplatila přívalem klepajících nohou a vratkých úklonů. Jeho opětovné shledání s tímto orchestrem je zjevně otázkou kdy, ne jestli. Šťastný Berlín.

Hannah Edgar je nezávislá kritička.

Rubin Institute of Music Criticism pomáhá financovat naše zpravodajství o klasické hudbě. Chicago Tribune udržuje redakční kontrolu nad úkoly a obsahem.