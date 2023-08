Down získal svůj první celoirský juniorský titul těsným vítězstvím nad Limerickem

Finále TG4 All-Irland Junior Football Championship: Prohra 1-7 Limerick 0-8

Gól náhradníka Urly Sowell ve 43. minutě byl rozhodující v Croke Parku, když si Down zajistil svůj druhý titul TG4 All-Ireland Junior Championship na úkor Limericku.

Předchozí vítězové soutěže v roce 2000, ulsterská strana, dosáhla automatického návratu do střední divize poté, co utrpěla sestup na konci roku 2022. Natasha Ferris sestavil působivý výsledek 0-5, aby doplnil Swaleův klinický závěr, zatímco Caouim McGrath zaznamenal čtyři bodové kopy za jejich soupeři, Limerick selhal v jejich snaze o třetí juniorský titul.

Poté, co Ferris prolomil patovou situaci rutinou ve třetí minutě, Limerick otevřel svůj účet skvělým sólovým bodem ze hry McGrathem. Do základní sestavy nastoupil po působivém výkonu z lavičky při jejich semifinálové výhře proti Fermanaghovi, po kterém McGrath trefil double free a poskytl Limericku brzký dvoubodový náskok.

Ferris však zahájil tuto soutěž se čtyřbodovým náskokem před Claire Fidelmou Marinanovou v závodě o cenu ZuCar Golden Boot a přispěl rychlou střelbou 0:2 k tomu, aby se ženy z Morne vrátily na vyrovnané podmínky.

Zatímco specialista na sestavu McGrath byl po ruce, aby obnovil výhodu pro Limerick, Down získal kontrolu s postupnými body od útočníků Amy O’Higgins a Ferrise. To poskytlo šampionům Ulsteru o přestávce tenký polštář 0-5 až 0-4, ale byli zdecimováni bodem Deborah Murphy v rovince po restartu.

Týmová kolegyně Karen O’Learyová se o pár okamžiků později také rozdělila, aby Limericku vrátila do povýšení, ale O’Higginsová opět obnovila par se svou sekundou dne na 38 minutách.

V jejich posledních čtyřech střetech s Carlem to byl pozdní gól od Swalea, který nakonec katapultoval dolů k vítězství a Ace Karidov zopakoval toto hrdinství tím, že vypálil nezastavitelnou střelu do protější branky pouhých pět minut po podání.

To se náhle snížilo o tři body, což vedlo do poslední čtvrtiny, a přestože Iris Kennellyová zvedla bílou vlajku pro Limerick, svěřenci Grahama Shinea utrpěli neúspěch, když byl v 54. minutě faulován O’Leary.





Ferris a rohový obránce Smlouvy Meadbeh McNamara si ve chvílích umírání vyměnili góly, ale Down – šampion All-Ireland Intermediate z roku 2014 – se držel těžce vydřeného vítězství.

pod: McGivern. A. Green, C. Byrne nebo Boyle; N McKibbin, M. Doherty nebo Duffy; Laverty, Brogan; N Scullion, V McCormack, Duffy L; E Fitzpatrick, N Ferris 0-5 (0-2 směny), O’Higgins 0-2.

ponorky: C Mulvenna pro McCormacka (ht), O Swale 1-0 pro Fitzpatricka, P Smith pro Laffertyho (oba 38), K McKay pro O’Higginse (42), E Martin pro Dohertyho (57).

Limerick: C Pittman Quaid, Y Lee, McNamara M 0-1; J Lee, L. Walsh, L Ryan; R Ambrose, F Bradshaw; Murphy 0-1, K O’Leary 0-1, C. Mei; L Coughlan, A Ryan, C McGrath 0-4 (0-3 FS)





ponorky: K Heelan pro Bradshawa (32), I Kennelly 0-1 pro A Ryana (39), A O’Sullivan pro McGratha (51).

vládnout: Gallagher (Dublin).

