Předpokládané zprávy o týmu, potvrzené zprávy o týmu, nedávné zranění kachen

Anglie Záložník Georgie Stanwayové je pochybnost pro lvicehra s Česká republika Úterý.

Stanway se stále vzpamatovává z výhry nad USA v pátek večer a nemusí být včas připraven na zápas v Brightonu.

To by mohlo umožnit kapitánce Manchesteru United Katie Zelmové nastoupit, přičemž záložník by se chtěl prosadit poté, co prohrál v sestavě Euro.

„Pokud jde o kondici týmu, téměř každý je fit,“ řekla v pondělí ráno trenérka Anglie Sarina Weigmanová. „Jediný otazník je Georgia Stanway, takže to budeme hodnotit.

„Všichni ostatní jsou připraveni hrát. Uděláme nějaké manévry, ale nečekejte dalších 11 hráčů na hřišti. Ona (Stanway) je v pořádku, ale vlastně se ještě v pátek zotavuje ze zápasu. Potřebuje více času. „

Wiegmanová si mohla vybrat rotaci svých brankářů v úterý večer proti Čechům, přičemž Ellie Roebuck zaplatila účast za Mary Earps.

Lauren Hemp si také mohla odpočinout, což znamená, že mladá útočnice Ebony Salmon by mohla vyhrát svůj druhý klobouk. Ella Toone je také tou, která by mohla vstoupit do týmu jako č. 10 místo Fran Kirbyho z Chelsea.

Anglie předpověděla sestavu prvního týmu (4-2-3-1): Srnec. Bronzová, světlá, Greenwood, Daly; Walsh, Zelim; Mead, Ton, Kelly; Losos.