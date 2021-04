Simulace současných klimatických modelů nadhodnocují budoucí vzestup hladiny moře

Kredit: CC0 Public Domain



Rychlost tání antarktického ledového štítu je řízena hlavně zvyšujícími se teplotami oceánů obklopujících Antarktidu. Pomocí nové simulace klimatického modelu s vysokým rozlišením zjistili vědci z Utrechtské univerzity mnohem pomalejší nárůst teploty oceánu ve srovnání se současnými simulacemi s nižší přesností. Předpokládaný nárůst hladiny moře za 100 let je tedy asi o 25% nižší, než se očekávalo ze současných simulací. Tyto výsledky byly dnes zveřejněny v časopise Vědecké zálohy.





Odhady budoucího vzestupu hladiny moře jsou založeny na široké škále podnebí Formulář Simulace. Výstupy této simulace pomáhají porozumět budoucí změně klimatu a jejím dopadům na hladinu moře. Vědci v oblasti klimatu se neustále snaží zdokonalit tyto modely, například použitím mnohem vyššího prostorového rozlišení, které zohledňuje více podrobností. „Může nastavit vysoce věrné simulace Oceánská rotace Přesněji řečeno, “říká profesor Henk Dykstra. Spolu s kandidátem na doktorát Rene Van Westen studoval oceánské proudy Při simulaci klimatických modelů s vysokým rozlišením za posledních několik let.

Oceánské víry

Nový model s vysokým rozlišením bere v úvahu procesy mořských vírů. Vír je velká (10-200 km) vířivá a turbulentní funkce oceánské cirkulace, která přispívá k přenosu tepla a solí. Přidání vírů oceánu do simulace Vede to k realističtějšímu znázornění teplot oceánu obklopujících Antarktidu, což je klíčem k určení úbytku hmotnosti v antarktickém ledovém štítu. Van Westen vysvětluje, že „antarktický ledový příkrov je obklopen ledovými šelfy, které snižují tok suchozemského ledu do oceánu.“ „Rostoucí teploty oceánů kolem Antarktidy zvyšují tání těchto ledových šelfů, což vede ke zrychlení suchozemského ledu v oceánu, a tím ke zvýšení hladiny moře.“

Porovnání nového modelu s vysokým rozlišením (vlevo) s dříve používaným modelem s nízkým rozlišením (vpravo). Uznání: Utrecht University

Současné klimatické simulace, které nezohledňují víření oceánů, naznačují, že teploty oceánů kolem Antarktidy se se změnou klimatu zvyšují. Nové simulace s vysokým rozlišením ukazují velmi odlišné chování a některé oblasti poblíž Antarktidy jsou při změně klimatu dokonce chladné. „Tyto regiony se zdají být odolnější vůči změně klimatu,“ říká Van Westen. Digstra dodává: „Jeden dostane něco úplně jiného teplota Reakce způsobená vířivými vlivy oceánu. “

Superpočítač

Nový model s vysokým rozlišením předpovídá menší úbytek hmoty v důsledku roztavení ledového šelfu: pouze jedna třetina ve srovnání se současnými klimatickými modely. Van Westen uvádí, že tím se sníží předpokládaný nárůst globální hladiny moře o 25% v příštích 100 letech. “I když hladiny moře budou i nadále stoupat, je to dobrá zpráva pro nízko položené oblasti. V našich simulacích hrají oceánské víry zásadní roli v projekcích hladiny moře, což naznačuje, že toto Oceán Funkce mohou mít globální dopad. “

Týmu trvalo asi rok, než dokončil simulaci modelu s vysokým rozlišením na národním superpočítači v SURFsara v Amsterdamu. Dijkstra: „Tyto modely s vysokým rozlišením vyžadují obrovské množství matematiky, ale jsou cenné, protože odhalují fyzikální procesy malého rozsahu, které je třeba při studiu zohlednit klima Mění se. “

více informací:

RM van Westen el al. Oceánské víry silně ovlivňují globální projekce hladiny moře. Vědecké zálohy (2021). RM van Westen el al. Oceánské víry silně ovlivňují globální projekce hladiny moře.(2021). advances.sciencemag.org/lookup….1126 / sciadv.abf1674