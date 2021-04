“Ukaž mi mince!” – Interpreti, MLC a Hot Potatoes pro metadata

Guma se blíží cestě skupiny pro mechanické licencování a v polovině dubna bude mít každý skladatel a hudebník rty, které zasáhnou rty.

Redakční autor Chris Castle Z Politika hudební technologie

Tady je: MLC brzy uslyší ta krásná slova. Uslyší to v angličtině. Uslyší to ve španělštině. Uslyší to v Bantu, francouzštině, portugalštině, paštštině, ruštině, hausštině, berberském jazyce a češtině.

A skladatelé to řeknou tak, jak to myslí. Nebudou chtít slyšet „komunikaci se skupinou“, ani nebudou chtít slyšet „vaši roli“ nebo ontologickou definici „shody“.

“Ukaž mi peníze.”

Řeknou jen jednu věc – ukaž mi to. MLC to uslyší na telefonu, v e-mailu a možná i osobně. A skladatelé budou chtít slyšet, jak všichni v MLC říkají ta kouzelná slova. Nahlas. Rodinné heslo. Něco velmi osobního a důležitého. Je třeba říci s přesvědčením a možná i křikem ze střech.

Už žádné horké brambory. A i když to může začít s MLC, tím to nekončí. Pokud si služby myslí, že mají potíže, lze říci jen jednu věc. jsi připraven? Víš, co to je.

peníze.

Chápou to, my to chceme a teď to ukazujeme.

velmi jednoduché.

Ale v případě, že se tak nestane 15. dubna, může být čas začít uvažovat o vytvoření pevného závazku vydavatele postarat se o veškerá špatná data ve vašich publikačních nebo správních dohodách (nebo alespoň zkusit – vědět jak) daleko se dostanete). Většina toho, co jsem anekdoticky slyšel o kvalitě databáze MLC, mě vede k domněnce, že skladatelé věří, že vydavatel nahrává své písně správně v MLC. Tak proč to nenapsat?

Pokud tak neučiníte, ty horké brambory budou i nadále skákat, pokud nebude jasné místo, kde se peníze zastaví. Služby budou obviňovat MLC, MLC řekne, že jste nezavolali sbírat, abyste mohli hrát svoji, a vydavatel bude obviňovat MLC, otočit se a točit.

Víš, co jim říkáš, že? Rodinné heslo.