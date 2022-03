Miss World 2021: Tracy Maureen Perezová se kvalifikovala mezi 13 nejlepších

[Updated: March 17, 2022, 9:53 a.m., 10:09 a.m., 11:33 a.m.]

slečno Filipínky Tracy Maureen Perez Pokračuje ve své cestě za ziskem korunky na 70. ročníku soutěže Miss World, která se konala dnes, 17. března v Portoriku.

Perez se umístila v top 13 poté, co na pódiu zazářila ve svých hlubokých královsky modrých šatech ve tvaru V a černých šatech s vysokým rozparkem.

Dalších 12, které se umístily mezi 13 nejlepšími, byly: Vietnam, Mexiko, Severní Irsko, Polsko, Somálsko, Spojené státy americké, Kolumbie, Česká republika, Francie, Indie, Indonésie a Pobřeží slonoviny. Původně mělo být oznámeno pouze 12 nejlepších, ale byla odhalena remíza, a proto vstup 13. kandidáta, Pobřeží slonoviny.

Miss Cebuana byla dříve jmenována jednou z prvních soutěžících na pódiích Miss International. Doufá, že získá druhý titul Miss World v zemi, po Miss World 2013 Megan Young.

Perezová soutěžila s 96 dalšími delegátkami o titul Miss World, ale z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti bylo o účast na korunovační noci požádáno pouze 40 nejlepších kandidátek. JB

