Gareth Bale včera večer nešťastně spadl do brutálního lokte na Ondřeji Kudele – muži obviněném z rasového zneužívání hvězdy Rangers Glen Camary.

Al-Maarad Tottenham (31) pomohl Walesu v kvalifikaci na mistrovství světa porazit Česko 1: 0 díky gólu Daniela Jamese.

6 Gareth Bale, Ondrej Codela, muž obviněný z rasistického útoku na superstar Rangers Glenna Camaru, zasáhl včera v noci.

6 Velšská hvězda chytila ​​českého obránce během zápasu světového poháru

O vystoupení obránce Codela, muže, který byl v centru soudního sporu o rasistické zneužívání ze strany Gires, byl po velkém setkání Evropské ligy se Spartou Praha před dvěma týdny velký zájem.

Skotská policie i UEFA vyšetřují obvinění záložníka a protioznámení Slavie, která popřela, že by jejich hráč učinil taková prohlášení.

Trvají na tom, že muž Rangers napadl jejich hráče v důsledku zápasu 16. kola Evropské ligy 16. března.

Mluvčí skotské policie dnes ráno řekl, že „vyšetřování stále probíhá“, ale „v této fázi již není k dispozici žádná aktualizace“.

Poté, co plánoval, zda by se 34letá Kudela vrátila do Velké Británie, aby se setkala s velštinou, řádně dorazil se zbytkem týmu Yaroslava Silhaviho, aby se zúčastnil zúčtování.

Nebyl však schopen zápas dokončit, protože v závěrečných fázích zápasu dostal od Baleho kyvné rameno.

Když byl nahrazen, komentátor Sky Sports řekl: „Jsem si jistý, že ve fotbalové komunitě bude spousta částí, které by nebyly tak rozrušené, aby ho viděly zasáhnout do tváře.“

Kudela a jeho spoluhráči v České republice se rozhodli před zápasem si nekopnout koleno – místo toho na rukávech košile naznačili logo Uefa „RESPECT“.

Prohlášení Českého fotbalového svazu zní: „Pro vyjádření podpory boji proti rasismu a dalším projevům diskriminace, xenofobie a antisemitismu bude český národní tým odkazovat na nápis úcty k UEFA na levém rukávu triček, v odkazu do kampaně UEFA se stejným názvem před zápasem ve Walesu.

„Cílem UEFA Respect je pracovat na jednotě a respektu napříč pohlavími, etnickými skupinami, náboženstvími a schopnostmi všech.

6 Gareth Bale má na sobě tričko s nápisem „Rasism Show on Red Card“ před kvalifikací Walesu s Českou republikou Uznání: Getty

Kromě podpory programu UEFA Respect, včetně UEFA Equal Game, Český fotbalový svaz a národní tým dlouhodobě propagují řadu dalších sociálních programů, od podpory zrakově postižených, nedoslýchavých a tělesně a duševně postižených. dospělým a fotbalovým veteránům nebo propagaci Fotbal v dětských domovech.

„Rozsah těchto aktivit nemá v českém sportovním prostředí obdoby.

„Jsme přesvědčeni, že každý člověk by měl mít možnost hrát fotbal bez ohledu na věk, pohlaví, rasu nebo jakékoli zdravotní postižení; zároveň netolerujeme žádné projevy rasismu, xenofobie, antisemitismu a jiných forem nesnášenlivosti.“

6 Hvězda Rangers Glenn Camara prohlásil, že byl obráncem rasově zneužit počátkem tohoto měsíce Zápočet: PA

