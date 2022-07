Byla objevena hvězda s nejkratší oběžnou dobou kolem černé díry

(2022). DOI: 10.3847 / 1538-4357 / ac752f“ width=“800″ height=“530″/> Šířka pásma K GC byla pozorována pomocí NIRC2 (Keck) v roce 2019. Tento snímek s horní propustí ukazuje polohu několika hvězd S poblíž Sgr A*, což je označeno černým křížkem. Hvězda v přerušovaném bílém kruhu ukazuje, že K-pásmo má velikost 16,3 mag, zatímco hvězda v modrém kruhu je slabší o 17,0 mag. Dvě hodnoty K-pásma jsou konzistentní s hodnotami hlášenými pro S62 Peißkerem a kol. (2020a) a S29 od Gillessen et al. (2017) a Peißker et al. (2021b). Tady je sever nahoře a východ vlevo. jemu připisováno: Astrophysical Journal (2022). DOI: 10.3847 / 1538-4357 / ac752f



Vědci z Kolínské univerzity a Masarykovy univerzity v Brně (Česká republika) objevili nejrychlejší známou hvězdu, která obíhá kolem černé díry v rekordním čase. Hvězda S4716 oběhne Sagittarius A*, černou díru ve středu naší Mléčné dráhy, za čtyři roky a dosáhne rychlosti asi 8000 kilometrů za sekundu. S4716 se přiblíží k černé díře na 100 AU (astronomických jednotek), což je podle astronomických standardů malá vzdálenost. Africká unie odpovídá 149597870 kilometrům. Studie byla zveřejněna v Astrophysical Journal.





Poblíž černé díry ve středu naší galaxie je hustá kupa hvězd. Tato skupina, nazývaná skupina S, je domovem více než stovky hvězd, které se liší jasností a hmotností. S-hvězdy se pohybují obzvláště rychle. „Jeden z prominentních členů, S2, se v kině chová jako velký člověk, který sedí před vámi: blokuje vám to výhled na to, co je důležité,“ řekl Dr. Florian Bisker, hlavní autor nové studie. „S2 často zakrývá výhled do středu naší galaxie. V krátkých okamžicích však můžeme pozorovat oblasti kolem centrální černé díry.“

Díky neustálému zdokonalování metod analýzy spolu s pozorováními trvajícími téměř dvacet let nyní vědec nepochybně identifikoval hvězdu putující kolem centrální supermasivní černé díry za pouhé čtyři roky. Hvězdu pozorovalo celkem pět dalekohledů, přičemž čtyři z těchto pěti byly spojeny do jednoho velkého dalekohledu, který umožňuje přesnější a podrobnější pozorování. „Mít hvězdu na stabilní oběžné dráze tak blízko a rychle tak blízko supermasivní černé díře bylo naprosto neočekávané a představovalo limit, který lze pozorovat konvenčními dalekohledy,“ řekl Bisker.

Tento objev navíc vrhá světlo na původ a vývoj oběžné dráhy rychle se pohybujících hvězd v srdci Mléčné dráhy. „Krátká, kompaktní oběžná dráha S4716 je velmi záhadná,“ řekl Michael Zajek, astrofyzik z Masarykovy univerzity v Brně, který se na studii podílel. „Hvězdy se nemohou snadno tvořit v blízkosti černé díry. S4716 se musel pohybovat dovnitř, například přiblížením se ke hvězdám a dalším objektům v kupě S, což způsobilo, že se jeho dráha dramaticky zmenšila.“

Nejrychlejší hvězda, jaká kdy byla pozorována

více informací:

Florian Peißker et al, Pozorování S4716 — hvězdy se 4letou oběžnou dráhou kolem Sgr A*, Astrophysical Journal (2022). Florian Peißker et al, Pozorování S4716 — hvězdy se 4letou oběžnou dráhou kolem Sgr A*,(2022). DOI: 10.3847 / 1538-4357 / ac752f

Uvádí Universität zu Köln